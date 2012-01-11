آمریکا رقیب ایران در بازار LNG نیست

علی خیراندیش در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت عرضه و تقاضا در بازار جهانی LNG با بیان اینکه در حال حاضر در برخی از کشورها همچون روسیه، استرالیا، مالزی و آمریکا ظرفیت‌های جدید تولید LNG در حال ساخت است، گفت: تولید LNG در آمریکا با استفاده از ذخایر گاز شیل گس نسبت به سایر ذخایر گازی دارای هزینه‌های بیشتری است.

مدیر عامل شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران با اعلام اینکه آمریکا برای انتقال ذخایر شیل گس به سواحل باید به ازای هر میلیون بی.تی.یو حدود 2 دلار هزینه کند، تصریح کرد: همچنین استخراج هر میلیون بی.تی.یو گاز شیل گس حدود 5 تا 7 دلار و مایع سازی گاز حدود 2 تا 2.5 دلار برای آمریکایی ها هزینه به همراه دارد.



این مقام مسئول با اعلام اینکه در مجموع آمریکا برای تولید و انتقال دریایی هر میلیون بی.تی.یو LNG باید حدود 12 دلار هزینه کند، اظهار داشت: بر این اساس افزایش ظرفیت تولید LNG در آمریکا به دلیل بالا بودن هزینه ها هیچ گونه تهدیدی برای بازار LNG ایران به شمار نمی رود.



وی همچنین با اشاره به افزایش تقاضا برای خرید LNG در سالهای آینده، بیان کرد: در حال حاضر با ظرفیت حدود 625 میلیون تن، چندین کارخانه LNG در سراسر جهان در حال تولید و یا ساخت است اما دو برابر میزان تولید LNG واحدهای دریافت گاز مایع در کشورهای مختلف جهان در حال ساخت وبهره برداری است.



خیراندیش با تاکید بر اینکه هم اکنون بیش از یکهزار و 200 میلیون تن ظرفیت واحدهای دریافت LNG در کشورهای مصرف کننده انرژی همچون چین، هند، کره جنوبی و اروپا در حال ساخت و بهر برداری است، تبیین کرد: بر این اساس با وجود ساخت واحدهای جدید تولید LNG ایران هیچ گونه نگرانی برای حضور در این تجارت سودآور گاز ندارد.



مدیر عامل شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران با تاکید بر اینکه افزایش ظرفیت‌های جدید تولید LNG بازار سایر حاملهای انرژی فسیلی همچون نفت خام، ذغالسنگ و فرآورده‌های نفتی و گاز را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد، تاکید کرد: پیش بینی می شود در آینده همزمان با افزایش تقاضا و عرضهLNG در بازارهای جهانی عرصه رقابت در انواع حامل‌های انرژی همچون نفت خام سخت تر شود.