نمي توانيم همه فوق العاده شغل معلمان خارج از كشور را پرداخت كنيم

محمود ابراهيمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه فوق العاده شغل معلمان خارج از كشور در كشورهاي پر هزينه مانند ژاپن و انگليس به طور صد در صد پرداخت مي شود ، افزود : بر اساس اصلاحيه قانون پرداخت فوق العاده شغل معلمان خارج از كشور وزارت آموزش و پرورش مي تواند با توجه به اعتبارات موجود فوق العاده شغل معلمان خارج از كشور را پرداخت كند.

وي با اشاره به اينكه در كشورهاي كم هزينه مانند امارات ، سوريه و پاكستان فقط 80 درصد از فوق العاده شغل معلمان خارج از كشور پرداخت مي شود ، گفت : هر چند كه بايد صد در صد از فوق العاده شغل معلمان خارج از كشور پرداخت شود اما به دليل كسر بودجه در حال حاضر چنين امكاني براي وزارت آموزش و پرورش وجود ندارد اما پيگير پرداخت صد در صدي فوق العاده شغل معلمان خارج از كشور است.

معاون توسعه مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اينكه در حال حاضر حدود هزار معلم در مدارس خارج از كشور فعاليت مي كنند ، اظهار كرد : پرداخت صد در صد فوق العاده شغل معلمان خارج از كشور نيازمند حداقل 4 ميليون دلار اعتبار به طور سالانه است.

