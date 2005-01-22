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۳ بهمن ۱۳۸۳، ۹:۴۴

معاون توسعه مشاركتهاي مردمي وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با " مهر " : به دليل كسر بودجه

نمي توانيم همه فوق العاده شغل معلمان خارج از كشور را پرداخت كنيم

معاون توسعه مشاركتهاي مردمي وزارت آموزش و پرورش گفت : از سال 79 به بعد به دليل كسر بودجه وزارت آموزش و پرورش 20 درصد از فوق العاده شغل معلمان خارج از كشور پرداخت نشده است .

محمود ابراهيمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه فوق العاده شغل معلمان خارج از كشور در كشورهاي پر هزينه مانند ژاپن و انگليس به طور صد در صد پرداخت مي شود ، افزود : بر اساس اصلاحيه قانون پرداخت فوق العاده شغل معلمان خارج از كشور وزارت آموزش و پرورش مي تواند با توجه به اعتبارات موجود فوق العاده شغل معلمان خارج از كشور را پرداخت كند.

وي با اشاره به اينكه در كشورهاي كم هزينه مانند امارات ، سوريه و پاكستان فقط 80 درصد از فوق العاده شغل معلمان خارج از كشور پرداخت مي شود ، گفت : هر چند كه بايد صد در صد از فوق العاده شغل معلمان خارج از كشور پرداخت شود اما به دليل كسر بودجه در حال حاضر چنين امكاني براي وزارت آموزش و پرورش وجود ندارد اما پيگير پرداخت صد در صدي فوق العاده شغل معلمان خارج از كشور است.

معاون توسعه مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اينكه در حال حاضر حدود هزار معلم در مدارس خارج از كشور فعاليت مي كنند ، اظهار كرد : پرداخت صد در صد فوق العاده شغل معلمان خارج از كشور نيازمند حداقل 4 ميليون دلار اعتبار به طور سالانه است.

کد مطلب 150711

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