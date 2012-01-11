953 نفر در شهرک های صنعتی قزوین مشغول به کار شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالقهار ناصحی در این باره اظهارداشت: با بهره برداری از 20 واحد تولیدی در شهرک های صنعتی قزوین در 9 ماهه سال جاری 953 نفر در این واحدها مشغول به فعالیت شده اند.

وی افزود: بیشترین میزان اشتغال در شهرک های صنعتی استان قزوین در سال جاری مربوط به شهرک صنعتی کاسپین با 372 نفر است.

ناصحی همچنین از اشتغال 316 نفر در شهرک صنعتی لیا و 134 نفر در شهرک صنعتی آراسنج بوئین زهرا خبر داد و یادآور شد: امسال در هر کدام از این شهرک های صنعتی پنج واحد به بهره برداری رسیده است.

وی میزان اشتغال در شهرک صنعتی حیدریه و خرمدشت تاکستان در سال جاری را نیز به ترتیب 86 و 14 نفر اعلام و تصریح کرد: امسال در شهرک صنعتی حیدریه دو واحد و خرمدشت یک واحد تولیدی بهره برداری شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین بیان کرد: سهم ناحیه صنعتی دانسفهان در شغل های ایجاد شده در شهرک های صنعتی استان در سال جاری نیز 31 نفر در یک واحد بهره برداری شده است.

ناصحی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 14هزار و 762 نفردر واحدهای فعال شهرک های صنعتی استان قزوین مشغول به فعالیت می باشند که در صورت بهره برداری از واحدهای در حال اجرای فعلی، این رقم به حدود 35 هزار نفر خواهد رسید.

وی گفت: امسال شش واحد تولیدی در شهرک صنعتی کاسپین به بهره برداری رسیده است.