۲۱ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۴۶

استفاده از الگوهای دینی در جامعه ضروری و تأثیرگذار است

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: استفاده از الگوهای دینی در جامعه ضروری و تأثیرگذار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی در نشست کارگروه ترویج و تبلیغ سبک و الگوی اسلامی اظهارداشت: دین مبین اسلام با وجود فرامین و ارزشهای فراگیر به عنوان منبعی غنی توانایی پوشش تمام جوانب زندگی بشری را داراست.

وی با بیان اینکه در عصر حاضر سبک و الگوی زندگی از مباحث مهم و رایج در حوزه های علوم اجتماعی است، تصریح کرد: تبلیغ، ترویج و توسعه منطقی و هدفمند سبک زندگی اسلامی در جامعه ضروری و در راستای مقابله با تهاجمات فرهنگی غرب خواهد بود.

اعلایی امنیت، عدالت و سلامت را سه شاخص پایدار نظام دینی عنوان کرد و اظهار داشت: سرفصل های ویژه و تخصصی، جهت بررسی و شناسایی هدف های کارکردی در پروژهها و طرح های مرتبط با تبلیغ و ترویج سبک و الگوی اسلامی، مشخص و معرفی شود.

این مسئول تصریح  کرد: دستگاه ها موضوعات تفکیک شده کارگروه را در قالب سهم های تعیین شده اجرا و پیگیری کنند.

