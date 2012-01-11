سالانه 3.4 میلیون تن مواد معدنی در خراسان جنوبی استخراج می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمیع پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری اظهارداشت: طی 9 ماهه نخست امسال 22 فقره پروانه بهره برداری معدن در استان صادر شده است.

وی بیان کرد: پروانه های صادره برای ذخیره سازی 31 تن و استخراج 368 هزار تن مواد معدنی در استان است.

وی با بیان اینکه با بهره برداری از این پروانه ها برای 457 نفر در استان شغل ایجاد می شود، ادامه داد: هم اکنون 216 پروانه بهره برداری با ذخیره سازی 492 میلیون تن در استان وجود دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اظهارکرد: سالانه 3.4 میلیون تن مواد معدنی از 216 معدن استان استخراج می شود.

وی عنوان کرد: عمده معادن استان در زمینه بنتونیت، خاک صنعتی، کائولند، منیزیت، گرانیت، کرومیت، مرمریت و مس فعال است.

وی با بیان اینکه در 9 ماهه سال جاری 57 فقره پروانه اکتشاف در استان صادر شده است، تصریح کرد: هم اکنون 245 فقره پروانه اکتشاف نیز در سطح استان داریم.

جمیع با بیان اینکه در سال جاری 19 فقره گواهینامه کشف نیز در استان صادر شده است، بیان داشت: تعداد گواهینامه های کشف در استان در حال حاضر 100 فقره است.

صدور 30 پروانه بهره برداری صنعتی در استان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از صدور 30 فقره پروانه بهره برداری صنعتی نیز در سال جاری خبر داد و افزود: این واحد ها با سرمایه گذاری 29 میلیارد تومان و اشتغال زایی 319 نفر ایجاد خواهند شد.

جمیع با اشاه به اینکه 376 پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری 476 میلیارد تومان در استان وجود دارد، ادامه داد: این واحد ها برای هشت هزار و 343 نفر در استان شغل ایجاد کرده اند.

وی عنوان کرد: امسال 46 فقره جواز تاسیس واحد های صنعتی با سرمایه گذاری 400 میلیارد تومان و اشتغال چهار هزار و 800 نفر نیز صادر شده است.