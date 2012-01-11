جنگ اعلام نشده علیه ایران / دیپلماسی غرب برابر ایران بایدانعطاف پذیرتر باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "دی سایت" درتحلیلی نوشت: غرب حق ندارد جبهه گیریهای خود با ایران در مناقشات هسته ای را به جنگ بکشاند. دیپلماسی غرب در برابر ایران باید انعطاف پذیرتر باشد.

این نشریه آلمانی در ادامه نوشت: ممکن است در ایران نظامی حکومت کند که خوشایند غرب نباشد اما این دلیل نمی شود که این نظام از طرف این بلوک سرنگون شود. اما این طور به نظر می رسد که غرب دقیقا می خواهد این کار را انجام دهد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: تا به حال هیچ دلیل موثقی مبنی بر اینکه تهران به دنبال سلاح هسته ای است وجود نداشته است. با این حال شورای امنیت سازمان ملل از سال 2006 حدود چهار قطعنامه علیه برنامه هسته ای این کشور تصویب کرده است. این اقدامات غرب نتیجه عکس را برای این بلوک به بار آورده و موضع تهران در مناقشات هسته ای سخت تر شده است.

نویسنده با اشاره به تصمیمات غرب مبنی براعمال تحریمهای نفتی جدید علیه ایران خاطرنشان کرد: این قطعنامه ها توسط شورای امنیت تصمیم گیری نمی شود بلکه توسط آمریکا پیگیری می شود و در اصل از اقدامات یکجانبه غرب علیه ایران محسوب می شود.

این نشریه آلمانی نوشت: چنین اقداماتی از طرف غرب از نظر ایران اقداماتی جنگ طلبانه محسوب می شود. ایران نیز درپاسخ آن تهدید کرده که تنگه هرمزکه حدود چهل درصد نفت مورد نیاز دنیا ازطریق این آبراه منتقل می شود را خواهد بست. ما نباید ازچنین واکنشی ازطرف ایران شگفت زده شویم.وقتی ما با اقدامات تحریمی رگ حیات ایران را مورد هدف قرار می دهیم در حقیقت یک جنگ اعلام نشده علیه آن کشور را در پیش گرفته ایم.

نویسنده درپایان آورده است: غرب ممکن است خسته ازجنگ و نسبتا ورشکسته باشد، اما با در پیش گرفتن (چنین اقدامات یکجانبه ای علیه ایران) درحقیقت بر طبل جنگی جدید می کوبد چرا که این بلوک فاقد ایده های دیپلماسی و انعطاف پذیری و اراده سیاسی می باشد.