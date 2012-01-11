اجرای طرح مبارزه با آفت گوجه فرنگی در گلخانه های آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن پاشازاده افزود: دقت در انتقال و انتخاب نشاءهای عاری از آفت به داخل گلخانه، انجام عملیات ردیابی و پایش به طور مستمرتا پایان فصل تولید و مبارزه جدی با آن در صورت مشاهده آفت با استفاده از روشهای معمول توصیه شده در پیشگیری ومبارزه با آفت قرنطینه ای مینوز گوجه فرنگی موثر و ضروری است.

وی ادامه داد: گلخانه داران استان می توانند جهت کسب اطلاعات فنی بیشتر و آشنایی با روشهای مبارزه به کلینیکهای گیاه پزشکی مستقر در شهرستانها و دهستانها مراجعه کنند.

پاشازاده سطح زیر کشت گوجه فرنگی در استان آذربایجان غربی را 7هزار هکتار اعلام کرد و بیان داشت: این استان با میزان تولید 271 هزار و 600 تن و متوسط عملکرد 38.8 تن در هکتار در بین استانهای تولید کننده این محصول رتبه یازدهم کشور را بخود اختصاص داده است.

شب پره مینوز گوجه فرنگی یکی از مهمترین و خطرناک ترین آفات گوجه فرنگی و سیب زمینی در دنیا محسوب می شود که از نظر اقتصادی دارای اهمیت بالایی است و این حشره به سایر گیاهان خانواده سولاناسه نظیر بادمجان نیز حمله می کند.

این آفت در گوجه فرنگی توانایی ایجاد خسارت به میزان 50 تا 100 درصد را دارد و در حال حاضر رایج ترین روش ردیابی و تعیین تراکم آفت استفاده از تله های فرمونی است.

آفت شب پره مینوز گوجه فرنگی برای اولین بار در تابستان 89 در مزارع گوجه فرنگی روستای امامزاده از توابع شهرستان ارومیه گزارش شده است.