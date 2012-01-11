نمایشگاه عکس "زائران پیاده حرم رضوی" در رباط خاکستری مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی رجایی گفت: همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی و حضور زائران پیاده در رباط تاریخی خاکستری نمایشگاه عکسی از زائران پیاده امام رضا (ع) از تاریخ شنبه 24دی ماه مقارن با 20صفر "اربعین حسینی" به مدت یک هفته برگزار می شود.

وی افزود: در این نمایشگاه عکس هایی از عکاس مشهدی حمید هاشم پور با موضوع حضور زائرین پیاده در جاده ها واستراحتگاه های منتهی به مشهد که نشان از ارادت وشوق آنان دارد به نمایش در خواهد آمد.

رجایی با اشاره به اینکه رباط خاکستری مشهد پس از یک وقفه صد ساله با مرمتهای صورت گرفته دوباره میزبان زائران پیاده حرم مطهر رضوی شده است، بیان کرد: با تلاشهای صورت گرفته در این رباط که اولین استراحتگاه ورودی شهر مشهد است، زائرین از امکاناتی چون اسکان، پذیرایی اورژانس و پزشک و سرویس بهداشتی برخوردار خواهند بود.

وی افزود: این رباط که منسب به دوره صفویه است، در این ایام خاص فعال و در اختیار اهالی روستای خاکستر به منظور برگزاری برنامه های فرهنگی قرارخواهد گرفت.