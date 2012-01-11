دانشگاه آزاد آبگرم قزوین بدون کنکور دانشجو می پذیرد

محسن آقاعلیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: دانشگاه آزاد آبگرم در مسیر توسعه علمی، آموزشی و اعتلای فرهنگی و تحقق نوآوری، خلاقیت و پویایی ، در مقطع کاردانی بدون کنکور دانشجو می پذیرد.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی آبگرم برای نیمسال دوم سال تحصیلی 90-91 در مقطع کاردانی و در رشته‌های تربیت بدنی، گرافیک، حقوق، آموزش زبان انگلیسی، ساختمان، نقشه کشی معماری و مکانیک، حسابداری، نرم افزار کامپیوتر، الکترونیک، الکتروتکنیک، مکانیک بدون کنکور دانشجو می پذیرد.

آقاعلیخانی یادآورشد: علاقه مندان جهت ثبت نام می توانند با در دست داشتن مدارک همه روزه به جز ایام تعطیل به دانشگاه آزاد اسلامی آبگرم مراجعه کرده و یا با شماره تلفن ها 028247626566 و 02824763313 تماس حاصل کنند.