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۲۱ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۳۶

آقا علیخانی به مهر خبر داد:

دانشگاه آزاد آبگرم قزوین بدون کنکور دانشجو می پذیرد

دانشگاه آزاد آبگرم قزوین بدون کنکور دانشجو می پذیرد

قزوین - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبگرم استان قزوین گفت: این دانشگاه در مقطع کاردانی بدون کنکور دانشجو می پذیرد.

محسن آقاعلیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: دانشگاه آزاد آبگرم در مسیر توسعه علمی، آموزشی و اعتلای فرهنگی و تحقق نوآوری، خلاقیت و پویایی ، در مقطع کاردانی بدون کنکور دانشجو می پذیرد.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی آبگرم برای نیمسال دوم سال تحصیلی 90-91 در مقطع کاردانی و در رشته‌های تربیت بدنی، گرافیک، حقوق، آموزش زبان انگلیسی، ساختمان، نقشه کشی معماری و مکانیک، حسابداری، نرم افزار کامپیوتر، الکترونیک، الکتروتکنیک، مکانیک بدون کنکور دانشجو می پذیرد.
 
آقاعلیخانی یادآورشد: علاقه مندان جهت ثبت نام می توانند با در دست داشتن مدارک همه روزه به جز ایام تعطیل به دانشگاه آزاد اسلامی آبگرم مراجعه کرده و یا با شماره تلفن ها 028247626566 و 02824763313 تماس حاصل کنند.
کد مطلب 1507165

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