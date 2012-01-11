تبدیل حمام مخروبه به زمین ورزشی در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود کفایتمند سرپرست شهرداری منطقه 11 با اعلام این خبر گفت: تمامی مسئولان و کارکنان شهرداری در رسیدگی به درخواستهای شهروندان و پیگیری خواسته های به حق آنان برای داشتن شهری آباد و شایسته شأن شهروندان اهتمامی جدی دارند.

وی افزود: خیابان مختاری که در جنوبی ترین محله های این منطقه واقع شده از سالها پیش به دلیل وجود حمام مخروبه شارعی، با معضل اجتماعی تردد معتادان و اراذل و اوباش روبه رو بوده که در این مکان اقدام به خرید و فروش و یا استفاده از مواد مخدر می کردند و پس از درخواستهای شهروندان و با بررسیهای انجام شده ، رفع این مشکل با جدیت توسط اداره حقوقی پیگیری شد و پس از اخذ حکم دادستانی مبنی بر مجوز تخریب و پاکسازی محل، با اجرای طرح ضربتی به سرعت نسبت به تخریب ملک وانجام اقدامات عمرانی و تبدیل به زمین ورزشی اقدام کردیم.