ارتقای کشاورزی البرز نیازمند کاربردی کردن نتایج تحقیقات است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر منصورخاکی افزود: تحقیقات باید کاربردی تر باشد و علم در اختیار مزرعه قرار بگیرد تا بتوانیم به کمک این امر شاهد نتایج مطلوب و پیشرفتهای قابل توجه باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز ادامه داد: لازم است از نتایج و دستاوردهای تحقیقاتی در راستای توسعه و پیشرفتهای بخش کشاورزی استفاده کنیم و این امر در استان البرز دنبال می شود.

وی یادآور شد: با وجود پیشرفتهای مطلوب، نمی توان گفت همه مشکلات بخش کشاورزی حل شده و لازم است تلاشها در این زمینه از نظر کمی و کیفی ارتقا یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز یادآور شد: در زمینه های مربوط به کشاورزی، افزایش تولید در کنار تولید محصول سالم اهمیت فراوانی دارد و باید به این امر دو مسئله توجه کافی داشته باشیم.

از علوم تولید شده به طور عملی استفاده کنیم

منصورخاکی افزود: سالانه مقالات ISI زیادی از محققان کشورمان منتشر می شود اما این کافی نیست و زمانی می توانیم بگوییم کاملا موفق بوده ایم که بتوانیم از علوم تولید شده به طور عملی استفاده کنیم.

این مسئول در خصوص مجموعه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران نیز اضافه کرد: این مجموعه یکی از سرمایه های بزرگ وزارت جهاد کشاورزی و استان البرز است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز یادآورشد: پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران در حال برداشتن گامهای بلندی در مسیر تولید علم و دانش است.