رسانه های برتر فیلم فجر انتخاب می شوند

یزدان عشیری؛ مدیر روابط عمومی سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر با اعلام این خبر افزود: از کلیه رسانه های جمعی اعم از خبرگزاری ها، نشریات و سایت های خبری دعوت می شود تا منتخب خود را پیرامون سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر را روی لوح فشرده به روابط عمومی جشنواره تحویل دهند تا پس از داوری آثار شامل عکس، مقاله، گزارش و خبر و یادداشت در آیین برترین های رسانه تجلیل شود.

به گفته وی در بخش بهترین رسانه، پس از بررسی های لازم از برترین های بخش های خبرگزاری، سایت های خبری، نشریات مکتوب (روزنامه، هفته‌نامه، ماهنامه)، برنامه های تلویزیونی، برنامه های رادیویی، شبکه های رادیو و تلویزیون و ویژه‌نامه های جشنواره تجلیل خواهد شد.

وی افزود:همچنین، در بخش فعالان رسانه ای از افراد برتر سرمقاله نویس، نویسنده و منتقد، خبرنگار، گزارشگر،مصاحبه‌گر، پژوهشگر و مقاله‌نویس و عکاس تجلیل می شود. مراسم اعلام برترین‌های رسانه نیز پس از استخراج آخرین آمار کمی و کیفی ماهنامه‌های ویژه بهمن، در دهه دوم اسفند برگزار می شود تا از برگزیدگان زمینه‌های گوناگون عرصه‌ رسانه، با اهدای لوح افتخار و جوایز ارزشمند، قدردانی می شود.

سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر با رویکرد " اخلاق، آگاهی و امید" به همت معاونت امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از روزهای 12 الی 22 بهمن در تهران و استان های مختلف کشور برگزار می شود.

