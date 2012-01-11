مدیریت اصولی در توانمندسازی شهرهای کوچک موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی توانمندسازی شهرهای کوچک ظهر چهارشنبه با حضور احمد عجم استاندار قزوین، مجید نادری معاون برنامه ریزی استانداری، شهرداران استانهای مختلف کشور، کارشناسان و دانشجویان معماری و شهرسازی در سالن شهید رجایی تربیت معلم قزوین برگزار شد.

میرمحمد غراوی در این همایش گفت: برای رسیدن به توسعه متوازن و پایدار باید توانمندسازی شهرهای کوچک را جدی بگیریم و برای ساکنان این شهرها رفاه نسبی را فراهم کنیم.

وی افزود: باید مردم ساکن در شهرهای کمتر از 25 هزار نفر احساس رفاه کنند و مدیران شهری بستر خدمات را به گونه ای برنامه ریزی و فراهم کنند تا مهاجرت به شهرهای بزرگ را شاهد نباشیم.

غراوی تصریح کرد: مدیران شهری، شوراها، شهرداران، دستگاههای اجرایی و مدیریت کلان شهری می تواند با استفاده از تشکل های غیردولتی نسبت به معرفی توانمندی های شهرهای کوچک و اقامت راحت مردم اقدام کند.

839 شهر کمتر از 25 هزار نفر جمعیت

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: از مجموع یک هزار و 140 شهر موجود در کشور تعداد 839 شهر زیر 25 هزار نفر جمعیت دارد که به نظر می رسد تمامی شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت نیازمند توانمند سازی هستند.

وی گفت: اولویت اساسی در توانمندسازی شهرهای کوچک، واگذاری امور به مردم و کاهش تصدی گری دولت است و اگر در این زمینه موفق عمل کنیم می توانیم به نتایج ارزشمندی دست یابیم.

این مسئول اظهارداشت: کاهش تصدی گری دولت از برنامه سوم آغاز شد و تشکیل شوراهای شهری و روستایی در این راستا صورت گرفت که امیدواریم در برنامه پنجم توسعه این موضوع شتاب بیشتری گیرد اما در کنار آن باید کارهای دیگری به مردم واگذار شود.

ضرورت بهره گیری از تجربه مدیران شهری و شوراها

غراوی بیان کرد: افزایش تجربه مدیران شهری و شوراها با شناختی که از قابلیت های هر شهر و منطقه دارند می تواند به استقرار متناسب جمعیت کمک کند و توجه به نیازهای هر منطقه و لحاظ کردن آن در طرح های جامع و هادی در توانمندسازی ها موثر است.

وی افزود: در طرح توسعه شهرهای کوچک و نیز طرحهای هادی و جامع و تنظیم سند توسعه شهری باید در افق 10 ساله به استقرار جمعیت، اشتغال و خدمات توجه کرد تا توزیع امکانات به صورت متوازن انجام شود.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی اظهارداشت: در شهرهای کوچک باید توسعه عمرانی شهرها متناسب با هر محله، ناحیه و منطقه صورت گیرد تا ساکنان محلات برای دریافت خدمات مجبور به رفت و آمدهای طولانی و یا مهاجرت نشوند.

وی تامین پارک، مدرسه، فروشگاه، ورزشگاه، تفریحگاه و سایر خدمات را در توانمند سازی شهرهای کوچک ضروری خواند و خواستار توجه شهرداران به تامین آن شد.