کیومرث هاشمی معاون وزیر شد/ وضعیت بد مدارس ایرانی در خارج از کشور

به گزارش خبرنگار مهر، آموزش و پرورش در هفته گذشته کانون اخبار گوناگونی در حوزه های مختلف خود بود که در ادامه می خوانید:

نیاز به حدود 50 هزار معلم برای پایه ششم ابتدایی

سئوال اول: پایه ششم ابتدایی چیست؟ همان سالی است که وزیر آموزش و پرروش و معاونان وی بر آن تاکید دارند و قرار است از سال تحصیلی آینده در سراسر کشور اجرا شود.

سئوال دوم: معلمان این پایه چه کسانی هستند و اصلا برای آموزش درسهای جدید آماده شده اند؟ - این پرسش پاسخی نداشت تا اینکه بالاخره مدیرکل دفتر آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش جرات کرد و بعد از ماهها ابهام در این باره اظهار نظر کرد.

البته علی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر این پرسش را اینگونه پاسخ داد که "امسال حدود 50 هزار کلاس پنجم داریم که سال آینده همه به کلاس ششم می روند و به معلم نیاز دارند" اینگونه بود که پاسخ پرسش دوم روشن شد و یکی از ابهامات در این باره رفع شد.

البته مدیرکل دفتر ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در خصوص اینکه مشکل کمبود معلم در دوره ابتدایی که چند سالی است گریبانگیر شهرهای بزرگی همچون تهران که امکان استخدام ندارند، چگونه برطرف می شود پاسخ روشنی نداد اما همان پاسخ هم در نوع خودش غنیمتی بود.

جالب است که آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی گذشته برای رفع کمبود نیرو در دوره ابتدایی اقدام به پذیرش نیرو از شهرستانهای تهران به تهران داشت و به جای آن شهرستانهای تهران نیروی آزاد استخدام می کرد؛ این هم یک نوع دور زدن قانون است که در زمان قانونمند مدارترین وزیر آموزش و پرورش رخ داده و ادامه دارد.

نکته دیگر اینکه معلمان پایه ششم که هنوز مشخص نیست چه کسانی هستند باید 294 ساعت آموزش عمومی ببینند و بعد هم که کتابهای این پایه تدوین شد، نحوه تدریس آن را هم در کلاسهای جدیدی فرابگیرند.

فنی حرفه ای ها کنکوری می شوند یا نه؟

نسیم خوش سند تحول بنیادین در حال وزیدن است و گویا بادهای ملایمی از آن به آموزش و پرورش فنی و حرفه ای رسیده است، چرا که محمد رضا شریف زاده، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش خبر داده که با اجرای نظام آموزشی 6-3-3 مشکل دانش آموزان این رشته برای شرکت در کنکور سراسری حل می شود و دانش آموزان فنی و حرفه ای می توانند همچون سایر دانش آموزان رشته نظری به دانشگاه بروند.

شریف زاده گفته است: با وزارت علوم رایزنی کردیم که امکان اضافه شدن گروه فنی و حرفه ای به پنج گروه آموزشی کنکور سراسری اضافه شود تا دانش آموزان فنی و حرفه ای بتوانند همچون سایر دانش آموزان در دانشگاههای دولتی پذیرش شوند؛ تا کنون با آنها توافقاتی داشته ایم اما این بحث هنوز نهایی نشده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش افزوده است: در پیشنهاد اولیه عنوان کردیم که 25 رشته ای که هم اکنون در آموزشکده های فنی و حرفه ای در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته داریم به کارشناسی پیوسته تبدیل شود و داوطلبان کنکور در رشته های فنی و حرفه ای در این رشته ها پذیرش شوند.

اما گویا سهراب رضایی، رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای این موضوع را در گفتگو با یکی از سایتهای خبری تکذیب کرده و گفته است: " طرح ما این است که این دو کنکور به طور مجزا برگزار نشود و قرار نیست داوطلبان این رشته بتوانند همچون سایر دانش آموزان در دانشگاههای دولتی پذیرش شوند."

خبرگزاری مهر در یک گزارش این موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد.

تقسیم بندی جدید حاجی بابایی از روزهای هفته

وزیر آموزش و پرورش یک تقسیم بندی جدیدی از روزهای هفته و شب و روز بدین شکل ارائه کرد: " یک هفته در مدرسه به سه بخش تقسیم شده است که نوبت صبح با محوریت مدرسه، بعدازظهر با مشارکت خانواده و مدرسه و روزهای پنج شنبه و جمعه با محوریت خانواده است."

با تقسیم بندی جدید دکتر حاجی بابایی از روزهای هفته ممکن است در ذهن برخی از دانش آموزان این سؤالات ایجاد شود که: " ارتباط با دوستان و همسالان در کدام یک از روزهای هفته قرار دارد؟ شرکت در کلاسهای زبان، کنکور، فوق برنامه در کدام بخش روز و هفته قرار دارد؟ مطالعه کتابهای غیردرسی و آموزش موضوعات مورد علاقه در کدام بخش برنامه است؟"

وزیر آموزش و پرورش این سخنان را در اردوگاه باهنر و در جمع اعضای اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان گفته و افزوده است: " این وزارتخانه اعتماد کامل به فعالیتهای اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان دارد".خوب خدا را شکر می کنیم که وزیر آموزش و پرورش حداقل به فعالیت اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان اعتماد دارد.

معاونت پرورشی از تربیت بدنی جدا شد

بالاخره بعد از یکسال جدایی مبهم بخش تربیت بدنی معاونت پرورشی و تربیت بدنی و انتخاب یک قائم مقام برای آن، هیأت دولت جدایی تربیت بدنی را از پرورشی تصویب کرد.

با تصویب هیئت وزیران و به استناد تبصره (3) ماده (57) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ معاونتهای وزارت آموزش و پرورش به 6 معاونت افزایش یافت که بر اساس مصوبه دولت، تربیت بدنی از معاونت پرورشی منفک و به عنوان معاونت تربیت بدنی تشکیل می‌شود.

این مصوبه یعنی اینکه کیومرث هاشمی از قائم مقامی وزیر آموزش و پرورش به معاون تربیت بدنی وزیر تبدیل شد.

اما در انتهای خبر پایگاه اطلاع رسانی دولت آمده است که "بر اساس تبصره (3) ماده (57) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، در دستگاههایی که از ادغام دو یا چند دستگاه تشکیل می‌شوند و نیز در موارد خاص با تصویب هیئت وزیران، رعایت سقف تعداد معاونتهای دستگاه، مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری ضروری نیست."

هرچقدر که جمله را خواندیم متوجه نشدیم که آموزش و پرورش با کدام وزارتخانه ادغام شده است که عدم رعایت سقف تعداد معاونتها در آن مشکلی نداشته باشد.

این همه تلاش برای 4 ماه بیمه طلایی

بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته هم برای خودش تبدیل به داستانی تمام نشدنی شده است؛ نامدار عبدالهیان، مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تاکنون 800 هزار نفر از فرهنگیان بازنشسته در طرح بیمه طلایی ثبت نام کرده اند و مابقی هم در صورت تمایل تا پایان دی ماه فرصت ثبت نام دارند، گفت: مدت اجرای قرارداد بازنشستگان در حال حاضر چهار ماه و از اول دی‌ماه 90 تا اول اردیبهشت 91 است.

آقای عبدالهیان نگفته است که چرا قرارداد یک ساله بسته نشده ولی به فرهنگیان بازنشسته این اطمینان را داده که هیچگونه نگران نباشند چرا که با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، این قرارداد مجدداً تمدید می‌شود.

باز هم معلمان شرکتی

با اینکه وزیر آموزش و پرورش تاکید می کند که هیچ نیروی شرکتی در آموزش و پرورش مشغول به کار نیست اما هر از گاهی در گوشه و کنار خبرهای جدیدی از این دسته معلمان به گوش می رسد.

در آخرین مورد سعدالله نصیری قیداری، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است که در جلسه اخیر کمیسیون طرح اصلاح ماده 17 قانون تعیین ‌تکلیف معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 7 دی‌ماه 89 که پیش از این دو فوریت آن در صحن علنی رد و به کمیسیون ارجاع شده بود، مجدداً بررسی شد.

وی افزود: بر این اساس، مقرر شد آن دسته از نیروهای شرکتی که مدرک فوق‌لیسانس به بالا دارند و در مناطق محروم کار می‌کنند و در آزمون سوم تیرماه امسال قبول نشده‌اند یا اساساً در آزمون شرکت نکرده‌اند، پس از تهیه طرحی از سوی اعضای کمیسیون تعیین‌ تکلیف شوند.



نصیری قیداری گفته است: تاکنون هیچ نظر مثبتی برای استخدام این افراد وجود نداشت، تا اینکه در این جلسه مقرر شد تا برای این افراد طرحی تهیه شده و بررسی شود که چه کاری می‌توان برای آنها انجام داد.

وضعیت بد مدارس ایرانی در خارج از کشور

شنبه هفته جاری، اولین نشست هم اندیشی مجامع خیرین مدرسه ساز داخل و خارج از کشور در سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس برگزار شد.

در این نشست روسای مجامع خیرین از مشکلات مدرسه سازی در داخل ایران و کشورهای دیگر سخن گفتند و گلایه هایی هم از بی توجهی آموزش و پرورش به نحوه نگهداری مدرسه های ساخته شده توسط خیرین داشتند. در میان صحبتهای آنان مدیرکل امور بین الملل و مدارس ایرانی خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش نیز سخنرانی بلندبالایی داشتند که نکات جالبی در آن یافت می شد.

علی اصغر یزدانی در نظر داشت که از مضعیت نامناسب و بسیار بد مدارس ایرانی در خارج از کشور سخن بگوید اما وقتی متوجه حضور خبرنگاران در جلسه شد دائم خودسانسوری می کرد و سخنان خود را چند بار در این یک جمله که " مدارس ایرانی خارج از کشور زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست" خلاصه می کرد.

وی به وضعیت مدارس ایران در ترکیه، امارات و سایر کشورهای خارجی اشاره داشت و تاکید کرد: " نباید سفیران ما در خارج از کشور تصور کنند که اگر فرزندان خود را به مدارس ایرانی بفرستند متضرر شده اند".