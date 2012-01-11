شورا منتخب مردم است نه دستپخت!/مشکلات را حل کنید

سالار شاکر روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جایگاه و شان مردم را در حد آشپز عنوان کرد، توهین به شعور آنها است، اظهار داشت: به نظر می رسد اینگونه اظهار نظرها برای مردم و اعضا شورای شهر اردبیل زیبنده مقام عالی استان نباشد.

وی با بیان اینکه شورا یک نهاد مردم محور است، اضافه کرد: شوراها مظهر تجلی اراده مردم در سرنوشت خود بوده و با رای مستقیم مردم انتخاب شده و متعهد به دفاع از حقوق اجتماعی شهروندی و مردم هستند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اردبیل چنین اظهاراتی را کم لطفی به افکار عمومی و شعور شهروندان توصیف کرد و افزود: در اصول 100 الی 103 قانون اساسی وظایف و اختیارات شوراها لحاظ شده و توجهی به این اصول نادیده گرفتن قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصل دموکراسی است.

وی یاداور شد: اظهارات اخیر استاندار نشان از بی مهری و عدم باور وی به شوراها و این جایگاه قانونی است ولو اینکه منظوری هم نداشته باشد اما اینگونه اظهارات از مقام عالی استان کم اهمیت جلوه دادن پارلمان محلی محسوب می شود.

شاکر ابراز داشت: هرگونه کم لطفی به منتخبان مردم نوعی بی مهری به شعور و عقاید مردم است و بهتر است استاندار اردبیل به جای پرداختن به اظهار نظرهای توام با بی مهری نسبت به شوراهای شهر به مشکلات استان در حوزه های عمرانی و خدماتی توجه داشته باشد که مدیران دستگاههای اجرایی از کمبود اعتبارات لازم جهت ارائه خدمات قابل قبول به مردم به شدت گله مند هستند.

استانداری مصوبه دولت را پرداخت نمی کند

وی با اشاره به یکی از مصوبات سفر چهارم هیئت دولت به اردبیل مبنی بر مساعدت مالی به شهرداریها گفت: بر این مصوبه اعتباری بالغ بر 500 میلیارد ریال به شهرداری اردبیل اختصاص یافته که پس از گذشت چندماه هنوز از سوی استانداری در این مورد اقدامی صورت نگرفته است.



این عضو شورای اردبیل با انتقاد از کم توجهی استاندار به حوزه شورای شهر تصریح کرد: شهر اردبیل از مشکلات عمده در حوزه های مختلف عمرانی، خدماتی، فرهنگی، ورزشی و... رنج می برد و تاکنون از توجه استانداری بی بهره مانده است که امیدواریم مدیران ارشد استان به این امر مهم توجه ویژه ای داشته باشند.



وی از رد گسترده مصوبات شورای شهر اردبیل در هیئت حل اختلاف استان انتقاد کرد و گفت: مسئولانی که در این هیئتها تصمیم گیری می کنند باید با تعامل و نظر مثبت به موضوع بپردازند چراکه تک تک اعضای شورا با در نظر گرفتن منافع عمومی و شهری تصمیماتی اتخاذ می کنند که از مراحل مختلف کمیسیونها عبور کرده و با دید کارشناسی به تصویب و مورد تایید رسیده است.



استانداری عملکرد ارائه کند

شاکر با بیان اینکه نباید با رفتارهای غرض ورزانه اسباب قهر سرمایه گذاران در شهر اردبیل را فراهم کنیم، عنوان کرد: تصمیمات سختگیرانه در حوزه سرمایه گذاری بخش خصوصی، سرمایه گذاران را از استان فراری می دهد. بنابراین انتظار می رود استاندار در نگرشهای خود نسبت به شورای اسلامی شهر اردبیل تجدید نظر کند.



وی افزود: به جای ایجاد شبهه در جامعه در حال حاضر مردم انتظار دارند استاندار بیلان کار و عملکرد خود را ارائه دهد تا معلوم شود چه میزان از مشکلات عمرانی و کلان استان حل و فصل شده و پروژه های نیمه تمامی که رها شده بود چه سر انجامی یافته است.