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۲۱ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۵۰

داوودآبادی:

طرحهای جامع مشهد با چشم انداز 100 ساله شکل بگیرد

طرحهای جامع مشهد با چشم انداز 100 ساله شکل بگیرد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون فنی عمرانی و طرح ریزی شهری شورای اسلامی شهر مشهد گفت: با توجه به روند گسترش شهر طرح راهبردی جامع مشهد باید با یک نگاه بلند مدت و حداقل 100 ساله مورد مطالعه قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد داوودآبادی با بیان اینکه باید از هم اکنون زیر ساخت های یک شهر جدید و مطلوب را برای مشهد در سال1500 محقق ساخت، افزود: نگاه عمیق به آینده مشهد باید یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین ملزومات طرح جامع راهبردی باشد.

وی افزود: متاسفانه مطالعات طرح جامع در وضعیت موجود فقط به بهینه سازی و بهبود طرح‌های جامع گذشته پرداخته است لذا مطلوبیت مورد انتظار در آن لحاظ نشده و از نگرش بنیادی و کلان به آینده شهر مشهد دور مانده است.

وی بیان کرد: برای رفع این معضل ایجاد شهر خطی به منظور تملک اراضی داخل محدوده و حدفاصل حریم و محدود به صورت یک رینگ در اطراف شهر مشهد پیشنهاد شد، که در واقع با این طرح ایده تازه ای برای استقرارطرح بنیادی برای مشهد 1500پایه گذاری می شود و شهرسازی از بیرون به درون یعنی بافت های مرکزی ساماندهی می شود که در واقع براین اساس بافت مرکزی فقط برای زیارت طرح ریزی می شود.

داوود آبادی با بیان اینکه برخی کلانشهرها همچون تهران به دنبال ارائه این طرح تهران 1500 را مطرح کردند، افزود: این طرح هنوز در مشهد پس از گذشت یکسال و نیم اجرایی نشده است.

کد مطلب 1507207

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