انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از منظر تحولات داخلی و خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر متن یادداشت سید حسین معصومی کارشناس مسائل سیاسی به این شرح است:

انقلاب مقدس اسلامی ایران به دلیل ماهیت دینی و حرکت ضد استکباری و حمایت از مستضعفان و نیز عدم سازش پذیری بر سر اصول اساسی خویش از آغاز، بذر مهر و محبت خویش را در دل ملل مسلمان جهان و مستضعفین افشاند و کینه این انقلاب مقدس در جان و دل استکبار و عوامل آن هر روز به صورتی بروز کرد، لکن حمایت بی نظیر (نه کم نظیر) و یکپارچه این امت خدا جوی که در پیروزی انقلاب اسلامی و چه در مقابله با توطئه های داخلی، حضور در جبهه های جنگ تحمیلی با تقدیم عزیزترین کسان خویش و نیز حضور در انتخاباتتهای مختلف نهال انقلاب اسلامی را به درخت تنومندی تبدیل کرده است که وزش بادهای کینه و دشمنی جز خنده ای از روی حقارت به این توطئه ها حاصل دیگری نداشته است.

این وضعیت در شرایط فعلی از حساسیت خاصی برخوردار است یکی از دلایل این حساسیت گذر انقلاب اسلامی از حوادث ناگوار پس از انتخابات 88 است که این گذر را هر چند رهبری معظم از حضور و پرشور مردم خدا جوی در دفاع از انقلاب می دانند ولی حقا سهم اساسی این گذر و موفقیت آمیز علاوه بر عنایت خاص حضرت حق، رهبری شجاعانه و پیامبرگونه مقام معظم رهبری بوده است که جهان را در مقابل تیزبینی، اراده قوی، روح الهی خویش مبهوت نمود، لذا انتخابات مجلس نهم که اولین انتخابات پس از این مرحله است چشم جهانیان را به خود جلب کرده است تا یک بار دیگر حضور معنی دار در دفاع این ملت بزرگ از نظام اسلامی و رهبر الهی خویش را به تماشا بنشینند. با نگاهی عمیق بر این حوادث، حساسیت حضور در انتخابات مجلس نهم، بسیار بالاتر از برگزیدن نمایندگان مجلس است زیرا حضور یکپارچه و شور انگیز ملت، تبلیغات دشمنان انقلاب و رهبری در دو ساله گذشته را برای همیشه رسوا خواهد کرد، هر چند انتخاب نمایندگان انقلاب و شجاع و اندیشمند نیز حرکت در این راستا خواهد بود.

حساسیت این مرحله از نگاهی دیگر به بیداری اسلامی در منطقه باز می گردد. شیطان بزرگ و دیگر دشمنان مسیر الهی انقلاب اسلامی، از آغاز نهضت به امید توطئه های منافقین، کمونیست های خائن و وابسته و لیبرالها چشم به عمر کوتاه انقلاب اسلامی دوخته بودند، و در این رهگذر با ترور بزرگان انقلاب سعی در رسیدن به این آرزوی شیطانی خویش داشتند تا نه تنها پیام انقلاب خمینی کبیر (ره) به دنیا صادر نشود بلکه این حرکت الهی را در درون نابود نمایند و چون به این هدف نرسیدند با تصرف قلدرماباه کشورهای همسایه ایرانی (تصرف پنهان و آشکار) تنها امیدشان محدود کردن این پیام و این نور هدایت در درون مرزهای ایران بود.

اما به یکبار عوامل دست نشانده آنان از درون کاخ های ظلم و ستم خویش فریادهایی را شنیدند که در سالهای 57 و 1356 از خیابانهای تهران علیه دست نشانده استعمار یعنی شاه ایران شنیده بودند. آنان و اربابانشان در کمترین مدت خود را در محاصره انقلاب هایی دیدند که ریشه آنها از انقلاب اسلامی ایران نشو و نما یافته بود.

بزودی چندین دیکتاتور سرنگون گردیدند و شعارهای الله اکبر و حکومت اسلامی نشان داد که آنچه نباید به سر استکبار و عوامل آن بیاید آمده است، اکنون ایران اسلامی و رهبری آن حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله) الگوی انقلابیون کشورهای اسلامی و ملل شمال آفریقایی گردیده است.

لذا خشم آمریکا و دیگر همدستان این شیطان بزرگ به اوج خود رسیده، به خصوص آن روزی که دیدند جوانان مسلمان مصری به شیوه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، سفارت اسرائیل را گرفتند و سفیر جنایتکار آن را فراری دادند.

امروز استکبار با همه وجود در مقابل انقلاب اسلامی ایران ایستاده است و آرزوی مشاهده حضور کمرنگ مردم در صحنه های انقلاب همچون انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

از سوی دیگر اصل حضور در انتخابات که شرکت در مسائل قانونگذاری کشور است همیشه برای مردم حساس بوده است زیرا علاوه بر مسائلی که به دشمنان و استکبار بر می گردد، مردم ایران اسلامی خود را مطیع ولی فقیه می دانند و تاکید مقام معظم رهبری بر حضور گسترده را وظیفه شرعی دانسته با عشق علاقه به رهبری عظیم الشان خویش در چنین صحنه هایی حضور خواهند یافت.

در اینجا باید اشاره ای به سهم گروه های سیاسی در چنین صحنه هایی داشت و آن اینکه گروه های سیاسی در کشورهای غربی نقش تعیین کننده در حضور و عدم حضور در صحنه و نیز پیروزی گروهی بر گروه دیگر دارند که این امر در کشورهای اسلامی به خصوص ایران اسلامی متفاوت است.

مردمی که با عشق دین و مکتب خویش و به رهبری مرجعیت دینی قیام کرده است این حرکت را ما فوق حرکت های گروهی و جناحی دانسته و بر اسا سوظیفه شرعی و اوامر رهبر الهی خویش که او را نایب امام زمان (عج) می داند به صحنه می آید.

وی این گروه های سیاسی هستند که اگر به اقیانوس ملت پیرو رهبر خویش بپیوندد اقیانوس خواهد شد و اگر نپیوست قطره ای است نابود شدنی. در چنین کشوری تنها کسانی از صحنه های مهم انقلاب همچون انتخابات دوری می نمایند که مخالف اساس نظام هستند همان کسانی که پیروزی انقلاب اسلامی، تقویت آن و اقتدار آن، منافع آنان را به خطر انداخته است.

این ایرانی اسلامی ایران است که همه حرکات آن خرق عادت فضای موجود جامعه جهانی است زیرا در این کشور توده های مردم و آحاد ملت همیشه از روشنکفران و خواص در تشخیص منافع ملی و وظایف حیاتی خویش و نیز شناخت دشمن قویتر بوده اند.

لذا صحنه انتخابات اسفند 1390 شاید از پرشورترین حضورهای ملت در صحنه های حساس کشور خواهد بود که بارقه امید را در چشم یاوران انقلاب بیشت رو یاس و نا امیدی دشمنان و ابرقدرت ها را صد چندان می نماید.