113 نفر از نامزدهای مجلس در استان مرکزی تایید صلاحیت شدند

ابوالقاسم نصرالهی صبح امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر،گفت: از تعداد 142 نفری که برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده بودند پس از بررسی صلاحیت داوطلبان از سوی هیات اجرایی، در نهایت 113 نفر تایید صلاحیت شدند.



وی افزود:13داوطلب رد صلاحیت شدند و صلاحیت 12نفر از ثبت‌نام کنندگان احراز نشد و 4نفر هم انصراف دادند.



فرصت چهار روزه رد صلاحیت‌شدگان برای اعلام شکایت

رییس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: نتایج داوطلبان رد صلاحیت شده نیز به صورت محرمانه به خود داوطلبان اعلام خواهد شد و داوطلبان رد صلاحیت شده تا چهار روز فرصت دارند شکایت خود را برای بررسی دوباره صلاحیت‌ها به هیئت‌های نظارت اعلام کنند و هیات نظارت تا 10 روز فرصت دارد، اعلام نتیجه کند.



وی افزود: پس از پایان ثبت‌نام از داوطلبان نمایندگی مجلس نهم، بررسی صلاحیت‌ها در هیا‌ت‌های اجرایی با استعلام از مراجع چهارگانه از دهم دی آغاز و به مدت 10 روز انجام شد.

