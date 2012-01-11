نمایش عروسکی «خاله سوسکه سیاه سوخته» در اهواز اجرا می شود

کارشناس فرهنگی حوزه‌ یک کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان خوزستان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این نمایش توسط مربیان مرکز کانون مجتمع اهواز از اواخر آذر ماه 1390 با ساخت عروسک و دکور این نمایش کار خود را آغاز کرده و همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی از 12 بهمن ماه در سالن نمایش این مرکز برای کودکان و نوجوانان اهوازی اجرا خواهد شد.

فرزانه فیلی با بیان اینکه داستان این نمایش در مورد یک سوسک و چند شخصیت دیگر است، اظهار کرد: این نمایش برای رسیدن به خوشبختی کارهای زیادی را انجام می دهد که با کمک با دیگر شخصیتهای این نمایش مسیر رسیدن به آرزوهای خود را پیدا می‌کند.



فیلی درباره عوامل این نمایش تصریح کرد: نویسنده، کارگردان و طراح عروسک و دکور این نمایش ساغر لطفی نژاد است که لیلا زکی، مولود تجلی و کبری خوشبخت در ساخت دکور و عروسک این نمایش حضور دارند.



این کارشناس فرهنگی در پایان یادآور شد: کودکان و نوجوانان اهوازی منتظر خبرهای خوب در باره اجرای نمایشهای عروسکی دیگر در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اهواز همزمان با ایام دهه فجر باشند که در روزهای آینده به اطلاع آنها خواهیم رساند.



کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان در حال حاضر با دارا بودن ۵۲ مرکز فرهنگی هنری، ثابت، سیار و پستی در سطح استان، بیش از ۳۰ فعالیت فرهنگی، هنری، ادبی و مذهبی را برای مخاطبان کودک و نوجوان ارائه می کند.