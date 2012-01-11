عرضه مرغ زنده همچنان در سطح کرمانشاه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، از چند سال پیش مسئولان تاکنون حوزه بهداشت کشور خرید و استفاده از مرغ زنده توسط شهروندان را کاری خطرناک و غیر بهداشتی عنوان می کنند.

از سویی دیگر، نهادهای نظارتی و سازمان دامپزشکی کشور فعالیت عرضه کنندگان مرغ زنده به شهروندان را غیر قانونی اعلام می کنند و فروشندگان مرغ زنده را به پلمپ مغازه و پرداخت جریمه تهدید می کنند.

کاهش بازرسی ها، عامل افزایش دوباره فروش مرغ زنده

با آغاز این طرح در سطح شهر کرمانشاه، بسیاری از فروشگاه های عرضه کننده مرغ زنده در کرمانشاه، تعطیل می شوند و بازار خرید مرغ زنده کساد می شود، ولی چند ماه پیش با کاهش بازرسی ها و نظارتهای بهداشتی، باز هم عرضه کنندگان مرغ زنده قد علم می کنند و بازار مرغ را بار دیگر به قبضه خود در می آورند.

در برخی از شهرکهای حاشیه ای شهر همانند "خیابان ملت جعفر آباد" فروشندگان زیادی در حال خرید و فروش مرغ زنده هستند و در حال حاضر نیز از بازاری خوب و رضایت بخش برخوردار هستند.

البته نباید کاهش نظارتهای دولتی را عامل اصلی افزایش فعالیت مجدد مغازه های فروش مرغ زنده دانست.

برخی از شهروند اعتقاد دارند که مزه گوشت مرغ های زنده و تازه کشتاره شده نسبت به مرغهای کشتار شده در روزهای قبل و حتی چند ساعت پیش، بسیار متفاوت است و مزه این دو کاملا با هم فرق دارند.

یکی از شهروندان که در خیابان "ملت جعفر آباد" در حال خریدن مرغ زنده برای مصرف خانوار خود است، در این باره به خبرنگار مهر می گوید: بیشتر خانواده ها علاقه ای به استفاده از گوشت مرغ های کشتار شده ندارند و مزه مرغ زنده و تازه را بیشتر می پسندند.

این شهروند می گوید: برخی از دوستان می گویند که مرغ های کشتار شده اطمینانی نیستند و تاریخ کشتار آنها نیز کاملاً دقیق نیست.

طبقه مرفه مصرف کنندگان اصلی مرغ های کشتار شده و یخ زده

نکته دیگری که باعث بازار پر رونق خرید و فروش مرغ های زنده در کرمانشاه شده است، بر می گردد به قیمت پایین مرغ زنده نسبت به مرغهای کشتار شده در کشتارگاههای صنعتی کرمانشاه.

غلامی، یکی از فروشندگان قدیمی و معروف مرغ زنده در خیابان ملت جعفر آباد با تایید این ادعای برخی از شهروندان و خریداران، در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: معمولاً خرید مرغ زنده برای شهروندان کم درآمد و حاشیه نشین با صرفه تر است تا استفاده از مرغ های کشتار شده در کشتارگاههای صنعتی شهر کرمانشاه.

وی می افزاید: بیشتر مشتریان ما از خود محله جعفر آباد و دیگر محلات و شهرکهای محروم هستند و بازار ما در محله های مرفه نشین چندان خوب نیست و مرفه نشینان مصرف گوشت مرغ های کشتار شده و یخ زده را بیشتر ترجیح می دهند.

وی در جواب این سوال که دولت با شما برخورد قانونی دارد یا خیر می گوید: روزهای اول اجرایی شدن قانون، نظارت و بازرسی از محلات و ممانعت از خرید و فروش مرغ زنده بسیار بود، ولی چند ماهی است که نظارتها در این حوزه کاهش محسوسی داشته است.

مکانهای غیربهداشتی نگهداری مرغهای زنده

ولی با این حال، یکی از مشکلات استفاده از مرغ های زنده برای سبد خانوار خود، بر می گردد به نگهداری مرغ های زنده در مکانهای بعضا غیر بهداشتی و غیر استاندارد که احتمال هرگونه آلودگی در این اماکن دور از انتظار نیست.

در استفاده از دستگاههای اتوماتیک پرکنی در این مغازه ها، فروشندگان کوچکترین و ابتدایی ترین اصول بهداشتی را رعایت نمی کنند که این را باید مشکل اصلی استفاده شهروندان از گوشت مرغهای زنده عنوان کرد.

براساس این گزارش، در حال حاضر همچنان اقبال به مصرف گوشت مرغ گرم و خرید مرغ زنده برای مصرف روزانه خانوار در کرمانشاه روز به روز بیشتر می شود و این در حالی است که مسئولان بهداشتی و نظارتی همیشه و هر لحظه مردم را از مصرف اینگونه فرآورده ها منع می کنند.

گزارش: رضا مهرآیین

