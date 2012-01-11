4000 جلد کتاب خارجی به کتابخانه های آستان قدس رضوی افزوده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مشایخی اظهارکرد: در حال حاضر تعداد 92 هزار جلد کتاب به 68 زبان زنده دنیا در اختیارمحققان داخلی و خارجی قرار دارد.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون بیش از پنج هزار نفر خدمات این تالار بهره مند شده اند، افزود: بیش از 12 هزار جلد کتاب مورد مطالعه این محققان دانشجویان وعلاقه مندان به کتب خارجی قرار گرفته است و بالغ بر 2هزار جلد نیز به امانت سپرده شده است.

وی در ادامه، مجموعه کتب این تالار را از قدیمی ترین و نفیس ترین مجموعه های کتب به زبان خارجی در کشور دانست و گفت: بیشتر کتب قدیمی موجود در این بخش، متعلق به قرن های 15 تا 20 میلادی است که از سوی دانشمندان و شخصیتهای فرهنگی و سیاسی، وقف کتابخانه آستان قدس رضوی شده است.

وی همچنین با ذکر اینکه دراین تالار کتابهایی به 68 زبان زنده دنیا وجود دارد، تصریح کرد: بیشترین کتب به زبان های انگلیسی، فرانسوی، روسی، اردو، آلمانی، ترکی، ایتالیایی و تاجیکی است.

گفتنی است، تالار کتابهای خارجی با مساحت 440 متر مربع در طبقه همکف کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در حال خدمت رسانی به پژوهشگران و محققان است.