به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فریدون ترکاشوند قبل از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از اعمال محدودیت های ترافیکی در شهر قم همزمان با اربعین حسینی خبر داد و تصریح کرد: با توجه به وجود حرم مطهر حضرت معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران و وجود 400 امامزاده و بقاع متبرکه در شهر قم، همزمان با اربعین حسینی در این شهر شاهد حضور تعداد زیادی هیئت‌های مذهبی و دسته‌های عزاداری از شهرهای دور و نزدیک کشور خواهیم بود.



وی یادآور شد: با توجه به ویژگی های مذهبی شهر قم تجمع‌های زیادی از مجاوران و زائران در آن برپا می‌شود که این حجم بالای تردد و عبور و مرور نیازمند اعمال اقدامات انتظامی و راهنمایی و رانندگی خاصی است.



رئیس پلیس راهور قم با اشاره به این که نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی قم از روز پنج شنبه 22 دی‌ماه جاری تا غروب شنبه 24 دی‌ماه به صورت آماده باش هستند، اظهار داشت: از ساعت 24 ، روز 23 دی‌ماه تا شام اربعین حسینی مصادف با 24 دی ماه عبور و مرور و پارک وسایل نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت به استثنای خودروهای امدادی در مسیرهای تعیین شده در اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) ممنوع است.



وی یادآور شد: مسیرهایی که مشمول اعمال محدودیت‌های ترافیکی می‌شوند عبارت است از میدان مطهری به سمت سه راه بازار، تقاطع عماریاسر به سمت سه راه بازار، تقاطع حجتیه به سمت خیابان شهدا، میدان روح الله به سمت میدان شهدا هستند.





ترکاشوند با بیان این که محدودیت‌ها به منظور تسهیل عبور و مرور اعمال می‌شود، افزود: در سایر خیابان‌های شهر از جمله اطراف امامزاده‌ها و خیابان‌های 19 دی، شاه ابراهیم، آذر، چهارمردان و میدان جانبازان حسب مورد محدودیت‌هایی اعمال می‌شود.



وی همچنین با اشاره به برخی تسهیلات درنظر گرفته شده از سوی پلیس راهور استان، بیان داشت: علاوه بر این نیروهای راهنمایی و رانندگی در پارکینگ‌های حرم مطهر و پارک سوارهای بستر رودخانه مستقر هستند، علاوه بر آن با توجه به حرکت برخی دسته‌های عزاداری و زائران به سمت مسجد مقدس جمکران، در این مسیر نیز نیرو به حد کافی پیش بینی شده است.

