ندا شهسواری پس از کسب سهمیه حضور در مسابقات تنیس روی میز المپیک 2012 لندن در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: از کسب این سهمیه مهم بسیار خوشحالم و این خوشحالی به خاطر این نیست که نخستین خانم پینگ پنگ باز ایران در المپیک خواهم بود بلکه بیشتر به خاطر پینگ پنگ بانوان، خوشحالم.

وی با تشکر از مسئولان فدراسیون تنیس روی میز و خانم پوسین دوز خاطرنشان کرد: در مسابقات دهه فجر در گرگان به بازیکن قزاقستانی که امروز شکستش دادم، 4 بر یک باخته بودم، به همین دلیل در گیم اول با استرس بازی کردم اما راهنمایی‌های خانم لیموچی باعث شد بتوانم در ادامه مسابقه چهار گیم ارزشمند از حریف کسب کرده و جواز حضور در المپیک را به دست آورم.

بانوی پینگ پنگ باز المپیکی کشورمان اضافه کرد: اصلا فکرش را نمی‌کردم بتوانم المپیکی شوم اما پس از اردوی 10 روزه بسیار خوبی که در مجارستان داشتیم و با حریفان رنکینگ بالای مجاری بازی کردیم، متوجه پیشرفت نسبی خود شدم به خودم ایمان آوردم.

وی با بیان اینکه از مسئولان ورزش انتظار نگاه ویژه به ورزش بانوان خصوصا پینگ پنگ را دارد، افزود: آنها تا امروز به ما کمک‌های زیادی کرده‌اند و امیدوارم این حمایت‌ها ادامه داشته باشد و من بتوانم نماینده خوبی برای ایران در المپیک لندن باشم.

شهسواری در پایان با تشکر از مسئولان فدراسیون تنیس روی میز که اردوی مطلوب مجارستان را برای این تیم در نظر گرفتند، گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر پینگ پنگ بانوان کمرنگ شده بود اما فکر می‌کنم با این موفقیت که امروز به دست آوردم و حاصل تلاش همه مسئولان فدراسیون و مربیانم بود، بار دیگر این رشته را در بین بانوان ایرانی احیا شود.