شبکه سارقان عابر بانکهای کشور توسط پلیس فارس منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سجادیان در تشریح این خبر توضیح داد: در پی وقوع چندین فقره سرقت عابربانک در سطح استان فارس و نیز چند استان کشور در سالهای 89 و 90 شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار ماموران پلیس آگاهی فارس قرار گرفت.

وی ادامه داد: با انجام یکسری اقدامات فنی و اطلاعاتی ماموران موفق شدند سرکرده این باند به نام "ب-م" و مکانهای سکونت، اختفاء و تردد وی را در فارس شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی استان فاس اظهار داشت: در اقدامات به عمل آمده مشخص شده متهم از سارقان حرفه ای و با سابقه بوده که به اتفاق همسرش در منزل یکی از بستگانش در تهران تردد دارد.

سردار سجادیان بیان کرد: با تلاش ماموران و زیر نظر قرار دادن سرکرده باند، نامبرده در شیراز دستگیر و در تحقیقات اولیه به سرقت شش دستگاه خودرو و 9فقره سرقت از عابربانکهای استانهای فارس، اصفهان، مازندران و البرز با همدستی شش نفر دیگر که آنها نیز از سارقان حرفه ای و سابقه دار هستند اقرار کرد.

وی ادامه داد: با انجام اقداماتی فنی و پلیسی یکی از همدستان سارق به نام "ع-الف" در مخفیگاهش واقع در شهرستان نورآباد ممسنی شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی فارس اضافه کرد: این سارقان ابتدا یک خودروی مدل بالا را سرقت و پس از تغییر در ارقام پلاک آن، بانکهای مورد هدف را شناسی و با استفاده از خودروهای مدل بالای سرقتی در مکانهای خلوت و با وسایلی که از قبل آماده کرده بودند اقدام به سرقت از عابربانکها می کردند.

سردار سجادیان اضافه کرد: با دستگیری این دو سارق صحنه های سرقت بازسازی و دو دستگاه خودرو مسروقه از آنها کشف و تحقیقات برای دستگیری سایر اعضای باند نیز ادامه دارد.

سرقتهای کشف شده از این باند بدین شرح است:

1- سرقت 29 میلیون تومان وجه نقد در تاریخ سوم دی ماه امسال در اصفهان و دو فقره سرقت نافرجام عابربانک در سال گذشته در این شهرستان

2- سرقت 27 میلیون تومان وجه نقد در سال گذشته در کرج

3- سرقت 23 میلیون و 730 هزار تومان وجه نقد در تاریخ 26 شهریورماه سال جاری در بابلسر شعبه کله بست

4- سرقت 36 میلیون و 419 هزار تومان وجه نقد در تاریخ 11 خرداد سال گذشته در روستای اکبر آباد کوار

5- سرقت 9میلیون و 360 هزار تومان وجه نقد در تاریخ 16تیر سال گذشته در سورمق آباده

6- سرقت 36 میلیون و تومان وجه نقد در تاریخ 15 مرداد سال گذشته در بخش ارزن خان زنیان

7- سرقت پنج میلیون و 882 هزار تومان وجه نقد در تاریخ 10 مرداد سال گذشته در کازرون

8- سرقت دو دستگاه خودروی پژو 405 سال گذشته در شیراز

9- سرقت یک دستگاه خودرو پژو 405 سال 84 در یاسوج

10- سرقت یک دستگاه خودرو زانتیا سال 84 در کرج

11- سرقت یک دستگاه خودرو سانتافه در تاریخ 29 آبان ماه امسال در فرهنگشهر شیراز

12- سرقت یک دستگاه پرادو در تاریخ پنج آذرسال جاری در فرهنگشهر شیراز