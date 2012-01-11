فعالیتهای هنری باید به صورت علمی گسترش یابند

فرهاد پورغراوی علوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در همین راستا آموزشگاه هنری تئاتر نقش آفرین این شهرستان با پشتیبانی این اداره اقدام به برگزاری یک دوره کارگاه آموزش بازیگری با تدریس «علیرضا خمسه» درشهرستان آبادان کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به تعهد، شناخت و علاقه ای که از علیرضا خمسه بازیگر ارزنده کشور در شهرستان آبادان وجود داشت از وی برای برگزاری این کارگاه آموزشی دعوت به عمل آمد.



علوانی به زمان و مکان این کارگاه آموزشی اشاره کرد و افزود: با برنامه ریزیهای صورت گرفته، کارگاه آموزش بازیگری روز دیروز سه شنبه در محل تالار مهر و بعد از ظهر نیز در محل موزه هنرهای معاصر آبادان برای استفاده علاقمندان برگزار شد.



سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبادان در پایان از آموزشگاه هنری نقش آفرین آبادان به خاطر ایفای نقش ارزنده در برپایی این کارگاه آموزشی قدردانی و عنوان کرد: سرمایه گذاری در بخشهای هنری و فرهنگی شهرستان، رشد و بالندگی آنرا در پی خواهد داشت.



