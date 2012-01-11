دستگیری معاونان شهردار یکی از شهرهای مهم/ رد صلاحیت گسترده منتقدان دولت

به گزارش سرویس ویژه مهر، روزنامه های امروز 21 دی ماه اخبار ویژه ای را درصفحات خود آورده اند که می تواند برای خوانندگان جذابیت داشته باشد:

تحریم در ایران ، گرانی بنزین در نیوزلند

روزنامه قدس به نقل از یک پایگاه خبری کشور نیوزلند نوشت : نگرانی ها از تحریم احتمالی نفت ایران توسط اروپا موجب افزایش قیمت سوخت در این کشور شده است . قیمت بنزین در بیشتر جایگاههای عرضه سوخت نیوزیلند ، حدود 5 سنت در هر لیتر افزایش یافت .

دستگیری معاونان شهردار یکی از شهرهای مهم کشور

روزنامه خراسان در شنیده های خود نوشت : دو تن از معاونان یکی از شهرداری های مهم کشور در روزهای اخیر بازداشت شده اند. این افراد بدون آن که مدرک مهندسی داشته باشند، یک دفتر مهندسی در شهر دایر کرده بودند و برای پرونده برخی از مراجعان دستورات غیرقانونی داده اند که این امر موجب توجه نهادهای مسئول و زیر ذره بین گرفتن فعالیت های آن ها شده است.

خط قرمزهای لاریجانی در لیست کمیته8+7

روزنامه ایران نوشت: پس از انتشار اسامی و عکس‌های مربوط به لیست احتمالی جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری در یک هفته‌نامه و در حالی که انتشار این لیست با انتقادات شدید مسئولین کمیته 8+7 روبه‌رو شد، روابط عمومی این نشریه با انتشار توضیحاتی، به این انتقادات، واکنش نشان داد.در بخشی از این اطلاعیه، آمده است: انتشار این لیست نه براساس احتمالات بعید، بلکه بعد از مشورت با برخی از اعضای 8+7 بوده است. از جمله آقای جلالی نماینده محترم آقای لاریجانی در جبهه متحد اعلام کرد که آقایان عباسپور و کاتوزیان از جمله کاندیداهایی هستند که خط قرمز آقای لاریجانی در لیست جبهه متحد به حساب می‌آیند!

قدرت نمایی اطلاعاتی ایران مقابل آمریکا بی سابقه است

به گزارش روزنامه کیهان هفته نامه پرتیراژ کوریه انترناسیونال چاپ پاریس در مطلبی با عنوان «جمهوری اسلامی از این پس خود را در موضع قدرت مقابل واشنگتن می بیند»، به شکار هواپیمای جاسوسی پیشرفته آمریکایی و شناسایی و شکار یک جاسوس سازمان سیا پرداخت و نوشت: دستگیری این جاسوس به نام امیرمیرزا حکمتی یکی از موفقیت های نهادهای اطلاعاتی ایران محسوب می شود. این یک موفقیت ضدجاسوسی بود که به اهمیت شکار هواپیمای جاسوسی آمریکا در تاریخ 4 دسامبر (اواسط آذر) می افزاید. هفته نامه فرانسوی افزود: این امر که وزارت اطلاعات ایران به صورت سازمان یافته به روش های سیا برای جاسوسی پی برده است نشان می دهد توان ایران در فعالیت های ضدجاسوسی روز به روز در حال تقویت است.

در و دیوارهای سردار سابق

روزنامه ایران در خبری آورده : حسین علایی، سردار سابق سپاه و از حامیان میرحسین موسوی قبل و بعد از فتنه در یادداشتی که دربرخی از رسانه ها منتشر شده است به بهانه قیام 19 دی مردم قم علیه حکومت طاغوت سعی کرده بار دیگر فعالین در فتنه و ماجرای انتخابات سال 88 را زنده نموده و بدین‌وسیله اغراض پنهان خود را آشکار نماید. وی در بخشی از این یادداشت می‌نویسد: اگر به مردم معترض اجازه راهپیمایی مسالمت‌آمیز را می‌دادیم و آنها را متهم به اردوکشی و زورآزمایی خیابانی نمی‌کردیم، مسئله خاتمه نمی‌یافت؟ اگر به جای حصر کردن بعضی از بزرگان در خانه‌هایشان و تبعید تعدادی دیگر به سایر شهرهای دوردست و زندانی کردن فعالین سیاسی، باب گفت‌وگو و مراوده با آنها را باز می‌کردیم کار به اینجا می‌انجامید؟!علایی با کمال تأسف نظام مقدس جمهوری اسلامی را با رژیم ستمشاهی مقایسه کرده است.

در همین راستا روزنامه جوان با اشاره به اینکه علایی با داشتن چندین پست مشاوره و...در حال ارتزاق از نظام جمهوری اسلامی است نوشت: اگر با این نظام مشکل دارید چرا از مواهب مادی – معنوی آن استفاده می کنید؟!

رد صلاحیت گسترده منتقدان دولت

روزنامه تهران امروز با اشاره به رد صلاحیت گسترده نمایندگان اصولگرای منتقد دولت نوشت‌: نکته جالب توجه در مورد رد صلاحیت های صورت گرفته این است که در اولین بررسی صلاحیت کاندیداها که توسط هیات اجرایی ستاد انتخابات کشور صورت پذیرفته است ، این هیات تنها باید مدارک دواطلبان را ارزیابی کند اما برخی از نامزده های رد صلاحیت شده عنوان کرده اند که در نامه وزارت کشور به آن ها عدم التزام به قانون اساسی یا اصل ولایت فقیه دلیل رد صلاحیت شان ذکر شده است.

این در حالی است که روزنامه ایران ، بدون اشاره به حتی یک نام ، مدعی «رد صلاحیت گسترده حامیان دولت در انتخابات نهمین دوره مجلس » شده و آورده است با اعلام نتیجه اولیه ، بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ، بسیاری از کاندیداهای حامی گفتمان دولت از سوی هیات های اجرایی رد صلاحیت شدند!

صدر: از سوی جریان انحرافی احساس خطر می کنم

شهاب الدین صدر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به روزنامه تهران امروز گفت : من هم مانند سایر اصولگرایان از سوی جریان انحرافی احساس خطر می کنم . البته ما در دوره های مختلف انقلاب با جریان های انحرافی مواجه بودیم . وی افزود : در این چند سال اخیر برخی افراد به عنوان جریان انحرافی فعالیت هایی می کنند که نگرانی هایی را ایجاد کرده است به طوری که در ماه های اخیر برخی اقدامات آنها مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است . به نظر می رسد جریان انحرافی پیوندهایی با جریان فتنه برقرار کرده باشد .

جوانفکر خبر بازنشستگی خود را تکذیب کرد

روزنامه شرق نوشت : علی‌اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور با انتشار مطلبی تحت عنوان «من هم بازنشسته خواهم شد» در وبلاگ شخصی خود خبر بازنشستگی قریب‌الوقوع خود را تکذیب کرد. در بخشی از مطلب جوانفکر آمده است: بدون تردید، بنده هم مانند هر کارمند دیگری یک روز به افتخار بازنشستگی نایل خواهم شد و اگر عمری به دنیا داشته باشم، این حق طبیعی به بنده هم تعلق می‌گیرد. اما دوستانی که برای فرارسیدن آن از خود بی‌تابی نشان می‌دهند، خوب است به این نکته توجه کنند که زبانم، فکرم و قلمم بازنشسته نخواهند شد.

سفر احمدی‌نژاد به آمریکای لاتین می‌توانست لغو شود

روزنامه شرق با اشاره به سفر محمود احمدی‌نژاد به همراه چهره‌های اقتصادی کابینه به آمریکای لاتین و غیبت وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی از جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی نوسانات بازار ارزی به نقل از محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده تهران در مجلس هفتم نوشت: بسیار در دنیا شاهد بودیم که روسای‌جمهور، سفرهای کاری یا تعطیلات خود را به دلیل برخی پیشامدهای ناگهانی در داخل کشورشان لغو کرده و در کشور مانده‌اند. همه اینها نشان می‌دهد که اولویت با مسایل داخلی است. این تصمیم می‌توانست از سوی رییس‌جمهوری ما هم اتخاذ شود.