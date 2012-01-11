کتاب باید متناسب با فضای روز و ذائقه مخاطب نوشته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدغلام‌عباس موسوی اظهار کرد: حوزه علمیه در زمینه تدوین کتاب بسیار فعال بوده و از دیرباز یکی از مکان‌هایی است که بیشترین آثار و تحقیقات را در حوزه نشر و کتاب داشته و بیشترین سهم مطالعه را حوزویان داشته‌اند.



وی افزود: کتاب نقش کلیدی و اساسی در حوزه‌های علمیه دارد و مولود مبارکی از حوزه‌های علمیه بوده و خواهد بود.



مدیرکل امور مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به کتاب‌های منتشر شده از سوی حوزه علمیه گفت: انتظار علمی محض از کتاب‌های حوزه علمیه می‌رود، بنابراین باید کتاب‌هایی که از سوی استادان و نویسندگان حوزوی منتشر شده و در بازار نشر عرضه می‌شود علمی، استدلالی و برهانی باشد.



وی ادامه داد: نویسندگان باید متناسب با نیاز زمان و ذائقه مخاطب، تنوع، اثرگذاری و مشکلات اجتماعی را درنظر گرفته و با توجه به منابع متقن و معتبر به تدوین آثار بپردازند.



موسوی افزود: کتاب‌های کشکولی کمتر می‌تواند اثرگذار باشد و نمی‌تواند دردهای علمی جامعه را درمان کند.



وی عنوان داشت: کتب علمی مانند الغدیر و بحارالانوار که به حوزویان به ارث رسیده تاکنون نقش‌آفرینی کرده و اثرگذار هستند و برکات فراوانی داشته و اکنون از انوار علمی این کتاب‌ها بهره‌مند می‌شویم.



مدیرکل امور مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: لازم است نویسندگان در عرصه نویسندگی به روز شده و کتاب‌ها را متناسب با فضای روز و ذائقه مخاطب بنویسند تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد.



وی با اشاره به اهمیت برپایی نمایشگاه‌های دائمی و سالانه کتاب و نشر حوزه گفت: با برپایی این نمایشگاه‌ها آثار حوزه ارائه شده و عموم مردم با بازدید، از این منابع به خوبی استفاده می‌کنند.



موسوی یادآور شد: نمایشگاه‌های کتاب ضمن برقراری ارتباط با مخاطب منابع و منشورات جدید را به بازدیدکنندگان معرفی می‌کند.

