به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ششمین کنگره بین‌المللی قلب و عروق در این زمینه گفت: ششمین کنگره بین‌المللی قلب و عروق خاورمیانه با مدیریت مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز و در شهر دبی برگزار می‌گردد.

دکتر محمد جواد زیبایی نژاد افزود: در این کنگره محققان، متخصصان، اندیشمندان، جراحان قلب و عروق و رشته های وابسته از کشورهای ایران، آمریکا، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، مصر، امارات، کویت و عربستان سعودی شرکت خواهند داشت.

رئیس ششمین کنگره بین‌المللی قلب و عروق بیان داشت: حدود 240 مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شده که 50 مقاله به شکل سخنرانی و حدود 90 مقاله به شکل پوستر و در طول برگزاری کنگره ارائه خواهد شد و به بهترین مقالات رسیده تا سقف پنج هزار دلار جایزه اهدا خواهد شد.

وی اظهار داشت: در این کنگره نتیجه تحقیقات اولیه غربالگری قلب سالم که در مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز به اجرا درآمده ارائه و با منطقه خاورمیانه مقایسه می‌ شود.

بیماریهای کرنری علت اصلی مرگ و میر در کشورهای خاورمیانه است و چاقی، دیابت، چربی خون، پرفشاری خون و عدم تحرک کافی از علل اصلی بیماری‌های عروق کرنر قلب است که با آموزش کافی به مقدار زیادی قابل پیشگیری است.