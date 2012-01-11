تفاهمنامه خواهرخواندگی فرهنگی میان کاشان و تهران منعقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نادعلی افزود: به منظور ایجاد زمینه های هم افزایی، تعامل فرهنگی بین دستگاههای فرهنگی و ارتقای سطح کیفی فعالیتهای فرهنگسرای مهر و انقلاب تهران خواهرخوانده شدند.

وی افزود: بر اساس تفاهمنامه امضا شده ازجمله محورهای همکاری شامل مشارکت در نشر و تولید محصولات مطلوب صوتی و تصویری با موضوعات فلسفه و ماهیت انقلاب اسلامی و ارتقای شناخت شهروندان در زمینه دستاوردهای انقلاب، معرفی گروههای متعهد و خلاق برای برنامه های مناسبتی، گردهمایی مدیران و کارشناسان فرهنگسراهای کشور، اجرای جشنواره است.

مدیرعامل سازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاشان مسابقات هنری و همایش های اجتماعی مشترک به منظور بسترسازی و فراهم کردن زمینه های لازم برای آشنایی شهروندان تهرانی با شهر تاریخی کاشان و برگزاری تورهای خانوادگی انتقال تجربیات در زمینه فرهنگ عمومی و شهروندی، برپایی هفته فرهنگی هنری جشنواره اقدام و نمایشگاههای فصلی و صنایع دستی را از دیگرمحورهای این تفاهمنامه برشمرد.

وی نامحدود بودن زمان را از ویژگیهای تفاهمنامه فرهنگی فرهنگسراهای مهر کاشان و انقلاب تهران دانست و یادآور شد: امید است ایجاد چنین تفاهمنامه هایی زمینه تبادل و ارتقای فرهنگی بین این دو شهر ایجاد شود.