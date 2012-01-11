به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتبال این باشگاه شامگاه چهارشنبه بیست و یکم دی ماه تهران را به مقصد دبی جهت حضور در جام شیخ راشد امارات ترک خواهد کرد.
تیم فولاد ماهان به دعوت باشگاه الاهلی در این مسابقات حضور خواهد یافت.
فولاد ماهان در گروه اول این مسابقات با تیم های الاهلی امارات، میزبان رقابتها، الاتحاد اسکندریه مصر، قهرمان سال گذشته این مسابقات و همچنین ساجس لبنان همگروه خواهد بود.
شاگردان محسن صادق زاده در اولین دیدار خود در روز جمعه و از ساعت 9شب به وقت محلی به مصاف ساجس لبنان می رود.
مراسم افتتاحیه این مسابقات نیز روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.
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