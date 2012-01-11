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۲۱ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۴۷

تیم بسکتبال فولاد ماهان راهی امارات می‌شود

تیم بسکتبال فولاد ماهان راهی امارات می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: تیم بسکتبال فولاد ماهان اصفهان برای حضور در تورنمنت شیخ راشد امارات که به میزبانی باشگاه الاهلی برگزار خواهد شد، شامگاه چهارشنبه تهران را به مقصد دبی ترک خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتبال این باشگاه شامگاه چهارشنبه بیست و یکم دی ماه تهران را به مقصد دبی جهت حضور در جام شیخ راشد امارات ترک خواهد کرد.

تیم فولاد ماهان به دعوت باشگاه الاهلی در این مسابقات حضور خواهد یافت.

فولاد ماهان در گروه اول این مسابقات با تیم های الاهلی امارات، میزبان رقابتها، الاتحاد اسکندریه مصر، قهرمان سال گذشته این مسابقات و همچنین ساجس لبنان همگروه خواهد بود.

شاگردان محسن صادق زاده در اولین دیدار خود در روز جمعه و از ساعت 9شب به وقت محلی به مصاف ساجس لبنان می رود.

مراسم افتتاحیه این مسابقات نیز روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1507324

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