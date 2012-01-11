به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتبال این باشگاه شامگاه چهارشنبه بیست و یکم دی ماه تهران را به مقصد دبی جهت حضور در جام شیخ راشد امارات ترک خواهد کرد .

تیم فولاد ماهان به دعوت باشگاه الاهلی در این مسابقات حضور خواهد یافت .

فولاد ماهان در گروه اول این مسابقات با تیم های الاهلی امارات، میزبان رقابتها، الاتحاد اسکندریه مصر، قهرمان سال گذشته این مسابقات و همچنین ساجس لبنان همگروه خواهد بود .

شاگردان محسن صادق زاده در اولین دیدار خود در روز جمعه و از ساعت 9شب به وقت محلی به مصاف ساجس لبنان می رود .