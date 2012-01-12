انتقاد بازنشستگان از روند اجرای بیمه تکمیلی/ اعلام شهریه مهدهای کودک

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته شاهد برنامه ها و اخبار زیادی در حوزه های بهزیستی و تامین اجتماعی بودیم که به چکیده ای از آنها اشاره می کنیم.

اعلام جزئیات آیین نامه اورژانس اجتماعی

در ابتدای این هفته معاون دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی جزئیات لایحه اورژانس اجتماعی را تشریح کرد و گفت براساس هماهنگیهای انجام شده و تلاش مسئولان وزارت رفاه، این لایحه قبل از پایان سال به دولت ارسال می‌شود.

مجید ارجمندی عنوان کرد که اورژانس اجتماعی متشکل از خط تلفن 123، مراکز مداخله در بحران، خودروهای خدمات سیار و پایگاههای خدمات اجتماعی که عمدتا در مناطق آسیب زا قرار دارند است که به افراد آسیب دیده و یا در معرض آسیب خدمات ارائه می دهد.

به گفته وی، کودک آزاری، همسرآزاری، دختران و پسران فرار، دختران و زنان در معرض آسیب و یا آسیب دیده، سالمند آزاری، زوجین متقاضی طلاق، خشونت و یا اقدام به خودکشی از جمله مواردی است که توسط کارشناسان اورژانس اجتماعی پیگیری می شود.



اعلام شرایط سربازی فرزندان زنان سرپرست خانوار



معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور همچنین از شرایط جدید سربازی فرزندان زنان سرپرست خانوار خبر داد و اظهار داشت براساس توافق صورت گرفته میان سازمان نظام وظیفه عمومی و بهزیستی، از این پس یکی از پسران مادران فاقد همسر که زیر پوشش بهزیستی هستند، از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شود.



محمدعلی زنگانه عنوان کرد که با پیگیریهای سازمان بهزیستی درباره لزوم ارائه تسهیلات به خانواده های نیازمند و زنان سرپرست خانوار فاقد همسر که زیر پوشش این سازمان هستند، بند یک ماده 44 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاح و به مراجع ذیربط ابلاغ شد.

انجام برنامه های پیشگیری از اعتیاد برای 5 میلیون نفر



در سومین روز از هفته جاری معاون پیشگیری سازمان بهزیستی در همایشی که به منظور پیشگیری از اعتیاد برگزار شد عنوان کرد که امسال در راستای سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد، پنج میلیون نفر تحت پوشش برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد قرار گرفتند.



دکتر فرید براتی سده گفت که پیشگیری به معنای پیشگیری اولیه از فرآیند منجر به اعتیاد است تا از گرایش افراد سالم جامعه به اعتیاد و همچنین مصرف بیشتر معتادان جلوگیری شود.



افزایش 40 درصدی یارانه مراکز غیر دولتی کودکان



مدیرکل دفتر کودک و نوجوان سازمان بهزیستی از افزایش 40 درصدی یارانه مراکز غیر دولتی نگهداری کودکان تحت پوشش بهزیستی خبر داد.



حمید رضا الوند عنوان کرد که سال گذشته یارانه پرداختی به مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان تحت پوشش سازمان بهزیستی صد هزار تومان بود که امسال مبلغ آن به 140 هزار تومان در ماه افزایش یافت.

وی تاکید کرد: مابه التفاوت یارانه خانه های کودک و نوجوان از ابتدای سال محاسبه و به مراکز پرداخت شده است.

اعلام شهریه مهدهای کودک تهران

مدیر بهزیستی استان تهران در روزهای پایانی هفته جاری در نشست خبری که تقریبا بعد از گذشت یک سال و چند ماه برگزار شده بود عنوان کرد که شهریه مهدهای کودک براساس دستورالعمل تصویب شده در مناطق مختلف شهر متفاوت است به طوری که از حداقل 43 تا 224 هزار تومان تعیین شده است.



علی محمد قادری گفت که ‌شهریه مهدهای کودک شمیرانات 57 تا 224 هزار تومان تعیین شده است و همچنین در مناطق 2 تا 8، 51 تا 215 هزار تومان و مناطق 9 تا 14، 47 تا 207 هزار تومان و همچنین در مناطق 15 تا 22، 43 تا 199 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

به گفته وی در سایر شهرستانهای استان تهران حداقل 36 و حداکثر 187 هزار تومان شهریه مهدهای کودک مصوب است به طوری که خانواده‌ها می‌توانند در صورتی که مهدهای کودک خارج از نرخ تعیین شده شهریه دریافت کنند آن را به سازمان بهزیستی و واحد شکایات اطلاع دهند.

اختصاص60 تا 300 هزار تومان برای ایاب و ذهاب معلولان



معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران همچنین دراین نشست عنوان کرد که ماهیانه 60 تا 300 هزار تومان معلولان جسمی و حرکتی کمک هزینه ایاب و ذهاب دریافت می‌کنند.



محسن رحیمی گفت براساس برنامه ریزی‌ انجام شده از ابتدای مهرماه امسال برای ایاب و ذهاب معلولان کارت شارژی تهیه شده که در دهم هر ماه این کارت شارژ می‌شود.

تجهیز بیمارستانهای تامین‌اجتماعی به دستگاههای امحای زباله



معاون صندوق تامین‌اجتماعی اعلام کرد همه بیمارستان‌های ملکی این صندوق تا پایان امسال به دستگاه‌های امحای زباله تجهیز می شوند.



فاطمه شجاعی افزود: هم اکنون تجهیزات مربوط به روش‌های اتوکلاو، هیدروکلاو، مایکروویو، هوای خشک و شیمیایی برای بی‌خطرسازی زباله‌های بیمارستانی در کشور ارایه می‌شود.



انتقاد از روند اجرای بیمه تکمیلی

با توجه به اینکه در ماههای پایانی سال قرار داریم و تمامی دستگاههای در حال تدوین بودجه پیشنهادی خود هستند رئیس انجمن بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران در همین رابطه خواستار افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان و کارگران شد و عنوان کرد عیدی بازنشتگان و کارگران باید معادل دوماه حقوق محاسبه شود و براساس قانون و نرخ تورم حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید در سال آینده 30 درصد افزایش یاید.



پرویز احمدی پنجکی در همایش بازنشستگان و کارگران استان تهران که روز سه شنبه هفته جاری برگزار شد گفت که بر اساس ماده 41 قانون حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران باید هر سال بر اساس نرخ تورم افزایش پیدا کند و همچنین ما انتظار داریم در سال آینده این افزایش حقوق معادل 30 درصد نسبت به امسال باشد.

وی با اشاره به اینکه عیدی بازنشستگان باید دو ماه حقوق آنان محاسبه شود، عنوان کرد که عیدی کارگران و بازنشستگان باید همانند شاغلین محاسبه شود و این امر نیاز به بودجه دولت ندارد و با تصمیم هیئت امنای تامین اجتماعی و بودجه این سازمان که مال خود بیمه شدگان است تامین شود.

اغلب بازنشستگان زیر خط فقر هستند

به گفته احمدی پنجکی، در حال حاضر 70 درصد بازنشستگان حداقل بگیر هستند یعنی حقوقی معادل 400 هزار تومان در ماه دریافت می کنند و این در حالی است که بر اساس اعلام مرکز آمار متوسط درآمد یک خانوار شهری 832 هزار تومان محاسبه شده است به همین دلیل می توان گفت که اکثر بازنشستگان زیر خط فقر هستند.

وی با اشاره به خط فقر نیز تاکید کرد که خط فقر سال گذشته 700 هزار تومان و امسال نیز با احتساب مسکن یک میلیون و 300 هزار تومان برای خانوار شهری در نظر گرفته شده بنابراین به راحتی می توان فهمید که اکثر بازنشستگان و خانواده های آنها در وضعیت بسیار سختی به سر می برند.