انتقاد بازنشستگان از روند اجرای بیمه تکمیلی/ اعلام شهریه مهدهای کودک

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته شاهد برنامه ها و اخبار زیادی در حوزه های بهزیستی و تامین اجتماعی بودیم که به چکیده ای از آنها اشاره می کنیم.
اعلام جزئیات آیین نامه اورژانس اجتماعی
در ابتدای این هفته معاون دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی جزئیات لایحه اورژانس اجتماعی را تشریح کرد و گفت براساس هماهنگیهای انجام شده و تلاش مسئولان وزارت رفاه، این لایحه قبل از پایان سال به دولت ارسال میشود.
مجید ارجمندی عنوان کرد که اورژانس اجتماعی متشکل از خط تلفن 123، مراکز مداخله در بحران، خودروهای خدمات سیار و پایگاههای خدمات اجتماعی که عمدتا در مناطق آسیب زا قرار دارند است که به افراد آسیب دیده و یا در معرض آسیب خدمات ارائه می دهد.
اعلام شرایط سربازی فرزندان زنان سرپرست خانوار
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور همچنین از شرایط جدید سربازی فرزندان زنان سرپرست خانوار خبر داد و اظهار داشت براساس توافق صورت گرفته میان سازمان نظام وظیفه عمومی و بهزیستی، از این پس یکی از پسران مادران فاقد همسر که زیر پوشش بهزیستی هستند، از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شود.
محمدعلی زنگانه عنوان کرد که با پیگیریهای سازمان بهزیستی درباره لزوم ارائه تسهیلات به خانواده های نیازمند و زنان سرپرست خانوار فاقد همسر که زیر پوشش این سازمان هستند، بند یک ماده 44 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاح و به مراجع ذیربط ابلاغ شد.
در سومین روز از هفته جاری معاون پیشگیری سازمان بهزیستی در همایشی که به منظور پیشگیری از اعتیاد برگزار شد عنوان کرد که امسال در راستای سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد، پنج میلیون نفر تحت پوشش برنامههای پیشگیری از اعتیاد قرار گرفتند.
دکتر فرید براتی سده گفت که پیشگیری به معنای پیشگیری اولیه از فرآیند منجر به اعتیاد است تا از گرایش افراد سالم جامعه به اعتیاد و همچنین مصرف بیشتر معتادان جلوگیری شود.
افزایش 40 درصدی یارانه مراکز غیر دولتی کودکان
مدیرکل دفتر کودک و نوجوان سازمان بهزیستی از افزایش 40 درصدی یارانه مراکز غیر دولتی نگهداری کودکان تحت پوشش بهزیستی خبر داد.
حمید رضا الوند عنوان کرد که سال گذشته یارانه پرداختی به مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان تحت پوشش سازمان بهزیستی صد هزار تومان بود که امسال مبلغ آن به 140 هزار تومان در ماه افزایش یافت.
علی محمد قادری گفت که شهریه مهدهای کودک شمیرانات 57 تا 224 هزار تومان تعیین شده است و همچنین در مناطق 2 تا 8، 51 تا 215 هزار تومان و مناطق 9 تا 14، 47 تا 207 هزار تومان و همچنین در مناطق 15 تا 22، 43 تا 199 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران همچنین دراین نشست عنوان کرد که ماهیانه 60 تا 300 هزار تومان معلولان جسمی و حرکتی کمک هزینه ایاب و ذهاب دریافت میکنند.
محسن رحیمی گفت براساس برنامه ریزی انجام شده از ابتدای مهرماه امسال برای ایاب و ذهاب معلولان کارت شارژی تهیه شده که در دهم هر ماه این کارت شارژ میشود.
معاون صندوق تامیناجتماعی اعلام کرد همه بیمارستانهای ملکی این صندوق تا پایان امسال به دستگاههای امحای زباله تجهیز می شوند.
فاطمه شجاعی افزود: هم اکنون تجهیزات مربوط به روشهای اتوکلاو، هیدروکلاو، مایکروویو، هوای خشک و شیمیایی برای بیخطرسازی زبالههای بیمارستانی در کشور ارایه میشود.
انتقاد از روند اجرای بیمه تکمیلی
پرویز احمدی پنجکی در همایش بازنشستگان و کارگران استان تهران که روز سه شنبه هفته جاری برگزار شد گفت که بر اساس ماده 41 قانون حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران باید هر سال بر اساس نرخ تورم افزایش پیدا کند و همچنین ما انتظار داریم در سال آینده این افزایش حقوق معادل 30 درصد نسبت به امسال باشد.
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