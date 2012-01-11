به گزارش خبرگزاری مهر، گلبارنژاد در رقابت‌های پارآسیایی گوانگجو موفق شد در مسابقات استقامت 74 کیلومتر، عنوان سوم آسیا را کسب کند.

برپایه این گزارش، از 70 سهمیه در نظر گرفته شده برای رشته دوچرخه سواری در پارالمپیک لندن، 40 سهمیه به ورزشکارانی اختصاص یافته که دارای عناوین بین المللی هستند و 30 سهمیه دیگر به ورزشکارانی داده می‌شود که از شرایط خوبی برخوردارند و یا در رقابت‌هایی بین المللی که پیش از پارالمپیک برگزار می شود، عنوانی به دست بیاورند.

محمد عسکری، رئیس انجمن دوچرخه سواری جانبازان و معلولان ضمن اعلام این خبر افزود: در نخستین قدم و با توجه به اینکه از قطعیت این سهمیه ورودی، بیشتر از سه روز نمی‌گذرد، در حال تدارک و آماده سازی شرایط برای حضور این ملی پوش در رقابت‌های آسیایی مالزی که بهمن ماه امسال در کوالالامپور برگزار می‌شود، هستیم و امید داریم رنکینگ این ورزشکار با حضور در این رقابت‌ها ارتقا یابد.

رقابت‌های آسیایی مالزی، 16 و 17 بهمن ماه در شهر کوالالامپور برگزار خواهد شد.