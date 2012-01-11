نمایش "زینب زینب است" در یزد به روی صحنه می رود

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه اربعین حسینی و همزمان با ماه صفر، نمایش "زینب زینب است" به کارگردانی مرتضی کوراغلی و نویسندگی احمدعلی مهدی نژاد از امشب 21 دی ماه در تالار هنر یزد اجرا می شود.

نسیم نجاریان، مهدی قانع، حسن کوراغلی، مهدی کفاش زاده، حمید محسناوی پور، مرتضی کوراغلی و ... بازیگران این نمایش هستند.

دیگر عوامل این نمایش مذهبی عبارتند از: مشاور: محمدرضا امیرخانی، ساخت و اجرای موسیقی: فرشاد نجاریان، مدیران صحنه: سید رضا میرغفوری و سعید خبیری، منشی صحنه: محدثه رایگان، طراح و اجرای دکور: مرتضی شعبان زاده، نور و صدا: امید نیک محضر و حسین زارع.

این نمایش به رسوایی یزید توسط حضرت زینب (س) در شام می پردازد و چگونگی افشاگری پیام آور کربلا را روایت می کند.

این نمایش را گروه تئاتر باران با همکاری حوزه هنری استان یزد و جمعی از نهاد های فرهنگی اجرا می کند.

تماشای این نمایش که در مدت یک ساعت اجرا می شود، برای عموم رایگان است.

نمایش "زینب زینب است" از 21 دی تا هفتم بهمن ماه سال جاری از ساعت 18:30 در تالار هنر یزد واقع در بلوار شهید صدوقی، جنب کتابخانه سید محمد کاظم طباطبایی اجرا می شود.