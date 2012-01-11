قرائت زیارت اربعین در حرم حضرت عبدالعظیم

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم معنوی، با تلاوت آیات قرآن کریم توسط سعید طوسی و محمد برخورداری مرثیه سرایی حامد رضوانفر و سخنرانی حجت الاسلام کاردان همراه خواهد بود.

در این مراسم معنوی حاج احمد زین العابدین فر، مداح اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، زیارت اربعین را قرائت و در پایان، نماز ظهر و عصر در مصلای بزرگ ری اقامه خواهد شد.

این مراسم شنبه 24 دی از ساعت 10 صبح در مصلای بزرگ ری در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) آغاز می شود.

حضرت امام حسن عسکری (ع) در روایت شریفی علامت های مؤمن را چند چیز بر شمرده اند، نماز پنجاه و یک رکعت (17 رکعت نماز واجب و 34 رکعت نماز شب و نوافل‌)، زیارت اربعین، پیشانی بر خاک نهادن و«بسم الله الرحمن الرحیم»را در نماز، آشکارا گفتن.