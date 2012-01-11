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۲۱ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۵۸

قرائت زیارت اربعین در حرم حضرت عبدالعظیم

قرائت زیارت اربعین در حرم حضرت عبدالعظیم

همزمان با فرارسیدن اربعین سید و سالار شهیدان عالم، حضرت اباعبدالله الحسین(ع) مراسم قرائت زیارت اربعین در حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم معنوی، با تلاوت آیات قرآن کریم توسط سعید طوسی و محمد برخورداری مرثیه سرایی حامد رضوانفر و سخنرانی حجت الاسلام کاردان همراه خواهد بود.

در این مراسم معنوی حاج احمد زین العابدین فر، مداح اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، زیارت اربعین را قرائت و در پایان، نماز ظهر و عصر در مصلای بزرگ ری اقامه خواهد شد.

این مراسم شنبه 24 دی از ساعت 10 صبح در مصلای بزرگ ری در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) آغاز می شود.

حضرت امام حسن عسکری (ع) در روایت شریفی علامت های مؤمن را چند چیز بر شمرده اند، نماز پنجاه و یک رکعت (17 رکعت نماز واجب و 34 رکعت نماز شب و نوافل‌)، زیارت اربعین، پیشانی بر خاک نهادن و«بسم الله الرحمن الرحیم»را در نماز، آشکارا گفتن.

کد مطلب 1507345

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