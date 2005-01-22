اجراهاي تئاتر شهر به علت قطع برق تعطيل شد

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" ، نمايشهايي كه اجراي آنها به دليل قطع برق تئاتر شهر تعطيل شد ،عبارت بودند از اجراي دوم نمايش "هابيل و قابيل " به كارگرداني آتيلا پسياني ، "آنووا" به كارگرداني داود دانشور. همچنين اجراي اول "مفتش " به كارگرداني بهزاد فراهاني در تالار اصلي كه به دليل قطع برق در نيمه اجرا تعطيل شد.

اما اجراي دوم نمايش "مردي در بند" اثر "عبد الحي شماسي "به كارگرداني سيد جواد طاهري در تالار سايه با نورپردازي كارگردان با چراغ قوه تا پايان ادامه پيدا كرد.

گفتني است ، قطع برق و تلاش بي نتيجه مسوولان فني تئاتر شهر نارضايتي تماشاگران را در بر داشت.

نكته قابل توجه ديگر، سرگرداني يك گروه تئاتر خارجي بدون مترجم پس از قطع برق در محوطه بيروني تئاتر شهر بود، اين گروه كه شامل 7 هنرمند زن خارجي بود وحشت زده ، بدون مترجم و تسلط به زبان فارسي ، به دنبال پيدا كردن يك ايراني آشنا به زبان انگليسي در محوطه باز تئاتر شهر بودند و از عابران كمك مي خواستند تا آنها را به هتل محل اقامتشان راهنمايي كنند.