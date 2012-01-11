برنامه جامع استعدادیابی بیلیارد و بولینگ در حال تدوین است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی صادق زاده ظهر چهارشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت بولینگ و بیلیارد استان یزد با اشاره به اجرای طرح استعدادیابی در استانهای کشور اظهار داشت: با برنامه ریزی ها و هماهنگی هایی که با کمیته استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان انجام دادیم یک برنامه جامع و کامل در حال تدوین است و در رده های سنی پایین تر استعدادیابی را انجام خواهیم داد.

وی بیان داشت: در استان یزد ورزشکاران با استعداد زیادی هستند که با ویژگی های جسمانی و روحی موجود می توانند در مسابقات مختلف مدال های رنگارنگی کسب کنند.

صادق زاده یادآور شد: با برنامه ریزی های منظم کمیته ها را راه اندازی کردیم و با جذب ورزشکاران مستعد از نقاط مختلف کشور با برگزاری مسابقات و حضور مربیان مطرح دنیا این رشته ورزشی را گسترش دهیم.

دبیر فدراسیون بولینگ و بیلیارد ادامه داد: در چند سال گذشته استان یزد در رشته بولینگ و بیلیارد از جایگاه خوبی برخوردار بوده و قهرمانان زیادی داشته است و امیدواریم با برنامه ریزی، برگزاری دوره های آموزشی و مسابقات استانی به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند.

صادق زاده اضافه کرد: هیئت بولینگ و بیلیارد استان یزد می تواند استعدادهای خود را معرفی کند تا ورزشکاران با حضور در اردوهای تیم ملی تجارب بسیاری را کسب کنند.

وی برگزاری دوره های آموزشی مربیگری و داوری را در ارتقاء رشته بولینگ و بیلیارد بسیار موثر دانست و گفت: در سال 91 برگزاری چندین دوره مربیگری و داوری با حضور مدرسان مطرح بین المللی پیش بینی شده است که استانها نیز باید برای برگزاری این دوره ها برنامه ریزی و اقدام کنند.

صادق زاده با اشاره به ارتقاء رنکینگ فدراسیون کشور در جهان از 29 به سوم عنوان کرد: با قهرمانی حسین وفایی در مسابقات جهانی هندوستان شاهد رشد 26 پله ای در رنکینگ جهانی بودیم که با برنامه ریزی های منظم باید این جایگاه حفظ و ارتقاء یابد.

در پایان این نشست رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد استان یزد برای چهار سال دیگر در سمت خود ابقا شد.

بر این اساس علی اکبر عبدالله زاده با کسب 17 رای، چهار سال دیگر رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد استان یزد خواهد بود.