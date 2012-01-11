بیانیه وزارت علوم در محکومیت ترور شهید مصطفی احمدی روشن

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت علوم در این اطلاعیه اعلام کرد: متأسفانه صبح امروز و در دومین سالگرد شهادت دکتر مسعود علی محمدی - استاد فیزیک دانشگاه تهران، مصطفی احمدی روشن فارغالتحصیل مهندسی شیمی و پژوهشگر همکار دانشگاه صنعتی شریف در حوالی دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی مورد سوء قصد ایادی استکبار جهانی قرار گرفت و به شهادت رسید.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضمن عرض تسلیت به ملت شریف ایران، جامعه دانشگاهی به ویژه خانواده این شهید عزیز و همکاران دانشگاه صنعتی شریف افزوده است: از دو سال قبل مراکز علم سنجی دنیا رشد فزاینده علمی ایران را نشان داده و تایید کرده اند که در سال 2010 این رشد 11 برابر متوسط رشد جهانی و در سال 2011 با کسب مقام اول رشد علمی در دنیا با بیست درصد رشد نسبت به سال قبل و پشت سر گذاشتن ترکیه در جایگاه اول علمی منطقه قرار گرفته است و در حالی که کشور آمریکا در این دوره با رشد منفی علمی مواجه بوده است، بنابراین استکبار جهانی جهت مقابله با این اقتدار علمی ترور کور و حذف فیزیکی چهرههای علمی و ایجاد رعب و وحشت در میان پژوهشگران و دانشمندان کشور را در دستور کار قرار داده و درصدد ممانعت از بکارگیری این پشتوانه قوی علمی برای تحقق آرمانهای مقدس نظام اسلامی برآمدهاند و ترور شهدای جهاد علم و فناوری از جمله دکتر مجید شهریاری استاد دانشگاه شهید بهشتی و داریوش رضایی نژاد دانشجوی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در همین راستا صورت گرفت.
این اطلاعیه میافزاید: جامعه دانشگاهی و دانشمندان جوان این مرز و بوم راه شکوفایی علمی کشور را که مرهون خون پاک انسانهای مؤمن و فداکار به ویژه شهدای عرصه جهاد علم و فناوری برای استقلال و اعتلای ایران اسلامی می دانند و با قوت و قدرت بیشتری این مسیر را ادامه خواهند داد، چرا که به خوبی میدانند تبدیل توان پرقدرت علمی کشور به علم نافع برای پیشرفت سریع و رفع نیازهای جامعه اسلامی دشمنان را به وحشت انداخته است. اما رژیم صهیونیستی و نظام سلطه به رهبری آمریکا بدانند که اکنون ایران بیش از چهار میلیون دانشجوی آگاه انقلابی و هزاران هزار نخبه و پژوهشگر برجسته همانند شهید مصطفی احمدی روشن در حوزههای مختلف علم و فناوری دارد و با توان بیشتر این راه را ادامه میدهند.
همچنین وزارت علوم رسیدگی سریع و قاطع مراجع امنیتی، انتظامی و قضایی برای شناسایی و مجازات عاملان این اقدام جنایتکارانه استکبار جهانی را خواستار شده است.
به گزارش مهر، صبح امروز شهید مصطفی احمدی روشن در اثر انفجار در خودروی خود به شهادت رسید.
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