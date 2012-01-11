به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بناییان سفید در نشست کارشناسان ابتدایی و آمار آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق این استان با اشاره به پیشرفت فناوری در دنیای امروز افزود: در تحول بنیادین باید محتوای کتاب های درسی را با فناوری نوین تلفیق و مدارس را به وسایل هوشمند تجهیز کنیم.
مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان گفت : تحول بنیادین در آموزش وپرورش باید مبتنی بر تربیت دینی و اسلامی باشد.
بناییان سفید با اشاره به سند تعلیم و تربیت اسلامی، گفت: این سند به عنوان سند پایه برای هر تحولی در آموزش و پرورش مورد استفاده قرار می گیرد.
بناییان سفید خبر داد:
تدوین کتاب اول ابتدایی مبتنی بر تحول بنیادین در آموزش و پرورش
سمنان-خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به دروس دوره ابتدایی، از تدوین کتاب پایه اول ابتدایی مبتنی بر تحول بنیادین در آموزش و پرورش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بناییان سفید در نشست کارشناسان ابتدایی و آمار آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق این استان با اشاره به پیشرفت فناوری در دنیای امروز افزود: در تحول بنیادین باید محتوای کتاب های درسی را با فناوری نوین تلفیق و مدارس را به وسایل هوشمند تجهیز کنیم.
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