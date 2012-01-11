عدم آگاهی از قوانین دلیل 75درصد تخلفهای مدیران/ لزوم کاهش نقدینگی در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان کرمان با تاکید بر اینکه مدیران نباید هزینه ای باشند اظهار داشت: نگاه ما در دیوان محاسبات نظارت است که در این راستا اهدافی اصلی را تعیین، سیاستهایی متناسب با اهداف خود اعمال و روشهایی را اتخاذ کرده ایم.

وی افزود: اولین جنبه ای را که ما در بحث نظر مورد توجه قرارداده ایم، جنبه اعتقادی آن است چرا که ما به واسطه اصول دینی خود، به قیامت و معاد معتقدیم.

وی ادامه داد: بر اساس این نگاه، مطمئن هستیم که همه مسئولین نظام با رعایت این وجه از اعتقادات از روی عمد یا انگیزه شخصی از قوانین انحراف نداشته اند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: بررسی های ما نشان دهنده این است که 75 درصد تخلفات صورت گرفته از سوی مدیران به دلیل ناآگاهی و عدم اطلاع آنها از قوانین بوده است.

وی افزود: 95 درصد این تخلفات هم به مصلحت سنجی هایی برمی گردد که مدیران در مقطعی اتخاذ می کنند و در آن شرایط با قانون همخوانی ندارد، اما مجبور است که آن کار را انجام دهد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه ما با مدیران مومن و پاک دستی در کشور طرف هستیم، بیان داشت: این به آن معنا نیست که بگوییم تخلف نیست، منظور ما این است که تخلفی که عمدا باشد را در کشور نداریم.

وی تصریح کرد: بحث ما تعهد و مسئولیتی است که در قبال انقلاب، مردم و ارزشهای انقلابی داریم.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: انقلاب ما تداوم مسیری است که از وحی شروع شده، به امامت رسیده و تا ظهور منجی عالم بشریت و برقراری عدالت ادامه خواهد داشت.

وی گفت: ما یک مسیر طی شده داریم و یک مسیر باقی مانده، که در مسیر باقی مانده ر عرصه های جهانی رقیبها و الگوهای بسیاری را داریم.

رحمانی فضلی اضافه کرد: ما با آمریکا در عرصه بین المللی رقیب هستیم اما این نوع رقابت در حوزه اندیشه و تفکر نیست چون آنها می دانند که دراین خصوص توان مقابله با اسلام را ندارند.

وی اظهار داشت: اما در عرصه کارآمدی دین آنها ما را به چالش می کشند که عمده آن هم مربوط به اقتصاد و مسایل روزمره مردم است.

وی تصریح کرد: در دو حوزه حکومتی و مردمی ما رقیب داریم که باید الگوی مناسبی را به دنیا معرفی کنیم.

توسعه کشور مبتنی بر اعتقادات

رحمانی فضلی در ادامه سخنان خود در جلسه شورای اداری استان کرمان اظهار داشت: هدف اصلی ما در دیوان محاسبات توسعه کشور آن هم مبتنی بر اعتقادات است یعنی توسعه الگوی اسلامی.

وی افزود: در کنار این، حفظ بیت المال هم برای ما از جایگاه خاصی برخوردار است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور ادامه داد: بنابراین دغدغه دیوان محاسبات این است که چگونه امر توسعه را با اجرای قوانین محقق کنیم.

وی با بیان اینکه هر چه که به عنوان قانون تصویب و به دستگاههای اجرایی داده می شود را ما موظفیم کنترل کنیم، تصریح کرد: هیچ گونه انحراف از قانون را بر نمی تابیم چون ما را از اهدافمان دور می کند.

اجرای سیاست پیشگیری از تخلفات در کشور

وی ادامه داد: برای رسیدن به این اهداف، سیاستهایی را طراحی کرده ایم که در راس همه آن، سیاستهای پیشگیرانه بوده است.

رحمانی فضلی ابراز داشت: ما کاری کرده ایم تا تخلفی اتفاق نیفتد نه اینکه بیفتد و ما بعد بخواهیم به آن رسیدگی کنیم.

وی افزود: برای اجرایی کردن این سیاست حسابرسی ضمنی را در دیوان محاسبات باب کرده ایم.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور ادامه داد: به این شکل که همراه مدیران، در حین اجرای بودجه کار نظارت را انجام و گزارشهایی در سه ماهه اول سال، سه ماهه دوم و سه ماهه سوم سال تهیه می کنیم.

وی گفت: در این روش، اگر مدیری به دلیل عدم آگاهی از قانون تخلفی را مرتکب شده باشد، متوجه خواهد شد.

مدیران مالی ادارات آموزش می بینند

رحمانی فضلی با اشاره به تشکیل ستاد فنی و حقوقی و شورای حقوقی دردیوان محاسبات کشور اظهارداشت: در این ستادها به کلیه سوالات مدیران اجرایی پاسخ داده می شود که این مسئله در تصمیم گیری مدیران بسیار موثر خواهد بود.

وی گفت: کمیته هایی هم شامل کمیته نفت، اصل44، مالیات، هدفمندی و سایر موضوعات اساسی در دیوان داریم که در رسیدگیها و هم در بررسی قوانین و عملکردها بسیار کمک کرده است.

وی با تاکید بر توسعه بحثهای آموزشی اظهار داشت: بر اساس بررسیهایی که انجام داده ایم؛ قوانین تخلف زا را در کشور احصا و در قالب یک کتاب آموزشی در اختیار مدیران قرارداده ایم.

وی ادامه داد: هر یک از مدیران این کتاب آموزشی را مطالعه کنند 50 تا 60 درصد از تخلفات جلوگیری می شود.

وی تصریح کرد: ما آمادگی داریم تا مدیران مالی دستگاههای اجرایی را آموزش دهیم.

وی به بحث نظارت الکترونیکی دیوان محاسبات هم اشاره کرد و اظهارداشت: این کار انجام می شود تا همه بتوانیم در کنار هم مسئولیت بپذیریم.

بهره وری در کشور پایین است

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه بحث افزایش بهره وری هم دردستور کاردیوان قرار دارد اظهارداشت: یکی از اشکالات ما در نظام مدیریتی در کشور عدم استفاده مناسب از منابع و امکانات است.

وی تصریح کرد: قیمت تمام شده محصول درکشورما بالاست، زمان انجام پروژه ها هم طولانی بوده و کیفیت محصول ما قابلیت رقابت را ندارد.

رحمانی فضلی اظهارداشت: در مجموع، بهره وری ما در کشور پایین بوده که با این وضعیت، ما قدرت رقابت را در عرصه های بین المللی نخواهیم داشت.

وی اضافه کرد: ما که مدعی هستیم تا الگویی را به جهان عرضه کنیم و هدفمان افزایش قدرت رقابت است این روش کار صحیح نیست.

50 درصد یارانه را برای مردم سرمایه گذاری کنید

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه صحبتهایش به ارایه پیشنهاداتی در حوزه مسایل اقتصادی کشور پرداخت.

رحمانی فضلی گفت: به عقیده بنده بهتر است بودجه سال90 را با 10 درصد کاهش برای سال91 ارایه دهیم.

وی افزود: وقتی که ما 300 هزار میلیارد نقدینگی در جامعه داریم باید کاری کنیم که ورودی نقدینگی را کاهش دهیم یکی از روشها همین کاهش 10 درصدی بودجه سال 91 نسبت به سال جاری است.

وی همچنین گفت: در بحث هدفمندسازی یارانه ها هم بهتر است به جای پول نقد، 50 درصد آن را برای مردم سرمایه گذاری کنیم آن هم با ارزش افزوده 20 درصد که در مدت سه، چهر سال با این کار پول مردم دو برابر می شود.

رحمانی فضلی ابرازداشت: این کار، نیازبه تصمیم دولت ندارد و استانها با یک تعامل می توانند این کار را انجام دهند.

رسانه ها تیترسازی نکنند

رحمانی فضلی در ادامه سخنان خود، بیان داشت: هر کس با هر اعتقادی اعم از دینی، ملی و شخصی باید تلاش کند تا قدرت ملی ملت و ارزشهای دینی را سرافراز کند.

وی همچنین گفت: از رسانه ها هم گلایه دارم چرا که باید مردم را متناسب با شرایط آگاهی دهند.

وی البته اظهار داشت: رسانه ها باید به دستگاههای اجرایی کمک کرده و از تیترسازی بپرهیزند.