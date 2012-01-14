نوسان پرافت و خیز ارز بر بازار مسکن تاثیر گذاشت

علی اکبر آقایی در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش قیمت در برخی از مصالح ساختمانی، بیان کرد: نوسانات بازار ارز به خصوص در بخش مواد اولیه ، فولاد و بخشهای دیگری مانند تاسیسات واحدهای مسکونی تاثیر زیادی دارد.

وی بابیان اینکه این نوسانات در مجموع به تولید ضربه می زند، افزود: امیدواریم که بانک مرکزی تدابیری برای ثبات در بازار ارز داشته باشد تا در تولید مسکن هم با آثار منفی روبرو نباشیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: تاکنون آماری از میزان افزایش قیمتها گزارش نشده است، زیرا گزارشها باید در طول دوره 6 ماهه تا یکساله باشد اما آنچه که مشخص است قیمت ارز، تاثیر خود را در بازار داشته است.

آقایی با اشاره به برگزاری جلسه غیر علنی مجلس درباره نوسانات بازار ارز، اظهار داشت: در این جلسه مطرح شد که ما در کشور محدودیتی در رابطه با جابه جایی پول و طلا نداریم و این یکی از مشکلات اساسی درکشور ماست که در مجلس به دنبال راهکاری قانونی برای حل این مشکل هستیم.

وی افزود: از آنجایی که نوسان در بازار بخش تولید را با مشکلات زیادی مواجه می کند؛ بنابراین دولت باید به دنبال راهکاری باشد که بازار ارز را به ثبات برساند؛ در غیر این صورت بازار مسکن هم با مشکلاتی روبرو خواهد شد.