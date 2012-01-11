دور جدید جایزه ادبی طهران فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام برگزاری دوره جدید جایزه ادبی طهران، مهلت دریافت آثار به دبیرخانه این جایزه تا 15 بهمن ماه عنوان شد.

جایزه ادبی طهران در بخش شعر، شاعر برگزیده طهران را به صورت ماهانه و در بخش داستان، نویسنده برگزیده خود را به صورت فصلی معرفی می‌کند.

آثار رسیده که تا کنون به دلیل برگزار نشدن یک دوره جایزه در داوری شرکت داده نشده است، در این دوره مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و با اعلام نظر هیئت داوران برگزیدگان خود را در هر بخش معرفی می‌کند.

شعرهایی در این جشنواره پذیرفته خواهد شد که در جشنواره‌های دیگر شرکت نکرده و به تازگی سروده شده باشد و لازم است در ذیل آثار مشخصات هنرمند شامل آدرس، شماره تماس، سال تولد درج شده باشد و آثاری که فاقد مشخصات باشند در داوری شرکت داده نخواهند شد.

علاقه‌مندان برای شرکت در جایزه ادبی طهران، می‌توانند آثار خود را حداکثر تا تاریخ 15بهمن به نشانی تهران،‌ خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)،‌ خیابان دوازدهم، شماره 3 یا به پست الکترونیکinfo@tehranmah.ir ارسال کنند.