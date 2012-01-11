دفاتر حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان در خراسان رضوی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرتضوی، ظهر چهارشنبه در نشست خبری جشنواره عکس گلستانه در زمینه لایحه قضایی حمایت از کودکان و نوجوانان اظهار کرد: این لایحه هنوز در مجلس مانده اما خراسان رضوی به عنوان یک استان پیشگام در تمام دادسراها دفاتر حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان را ایجاد کرده است.

وی افزود: سایر دستگاه ها مرتبط با کودکان و نوجوانان مانند بهزیستی، نیروی انتظامی، شهرداری، آموزش و پرورش موسسات خیریه نیز باید این دفتر را ایجاد کرده تا در این زمینه به دادگستری کمک کنند.

مرتضوی تاکید کرد: به دلیل اینکه کودکان نمی توانند از خود حمایت کرده و ممکن است مورد ظلم واقع شوند این دفاتر ایجاد شده تا دادستان به عنوان مدعی العموم از آنها دفاع کند.

وی بیان کرد: لایحه دادرسی اطفال نیز هنوز در مجلس است اما در این مورد نیز ما به حقوق کودکان توجه می کنیم و مواردی که در این لایحه ذکر شده اجراء می شود.

حمایت از حقوق بزه دیده گان آزمایشی در مشهد انجام می شود

مرتضوی با بیان اینکه در مجتمع قضایی شهید کامیاب حمایت از حقوق بزه دیدگان انجام می شود گفت: در این طرح زنان، کودکان و نوجوانان به عنوان اقشارآسیب پذیر حمایت می شوند که در حال حاضر این طرح به مدت 6 ماه به شکل آزمایشی انجام می شود.

وی افزود: بعد از دوره آزمایشی این طرح را به مجتمع های قضایی در راستای حمایت از حقوق کودکان، نوجوانان و زنان تسری و تعمیم خواهیم داد.

زبان هنر می تواند فرهنگ پیشگیری از جرم را گسترش دهد

معاون دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: 202 سازمان درحوزه معاونت پیشگیری از وقوع جرم در سطح استان فعالیت می کنند.

مرتضوی تاکید کرد: برخی از سازمان ها مانند بهزیستی، نیروی انتظامی و تبلیغات اسلامی در راستای پیشگیری از وقوع جرم وظیفه دارند اما اینکه چه میزان به وظایف خود عمل می کنند جای سوال است.

مرتضوی سپس در خصوص مجازات و کیفر بیان کرد: باید90 درصد پیشگیری ها غیر کیفری و 10 درصد کیفری باشد اما ما درست بر عکس عمل می کنیم.

وی افزود: در زمینه پیشگیری از وقوع جرم فرهنگ سازی می تواند نقش موثری را ایفا کند و اگر ما بخواهیم در این جهت اقدام کنیم باید با زبان هنر فرهنگ پیشگیری را گسترش دهیم.

سرقت در خراسان رضوی 17 درصد کاهش یافته است

معاون دادگستری خراسان رضوی درخصوص جرائمی که در سطح استان کاهش یافته بیان کرد: سرقت به عنف و زورگویی یکی از اولویت های ما برای سال جاری بود که دراین زمینه با اقدامات لازم توانستیم در 9 ماهه سال جاری نسبت به 9 ماهه سال گذشته 17 درصد کاسته شده است.

مرتضوی با بیان اینکه خراسان رضوی در زمینه طلاق رتبه سوم را در کشور دارا است افزود: سال 89 نسبت به سال 88 میانگین طلاق 9.4 درصد بود در حالی که در 9 ماهه سال جاری این آمار به 2.4 درصد رسیده است.

وی بیان کرد: تمام برنامه ریزی های ما کاهش آسیب های اجتماعی است که در این زمینه باید فرهنگ سازی و آموزش های لازم صورت بگیرد.

کمک دستگاه ها برای کودکان بدسرپرست استمرار داشته باشد

معاون دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: یک اثر هنری آنقدر ماندگار بوده که می تواند تا سال های سال اثر بخش لازم خویش را داشته باشد و به همین دلیل است که هر چه قدر دراین زمینه هزینه کنیم باز هم کوچک و اندک است.

مرتضوی درخصوص جشنواره عکس گلستانه گفت: حرکتی که گلستان علی از سال گذشته در زمینه این جشنواره آغاز کرده بسیار بزرگ و قابل تقدیر بوده و تمامی دستگاه ها نیز باید در زمینه کودکان بد سرپرست وبی سرپرست کمک کنند.

وی بیان کرد: کسانی می توانند پیام این کودکان را به جامعه منتقل کنند که خود درد آشنا بوده و از نزدیک مشکلات کودکان بد سرپرست و بی سرپرست را لمس کرده باشد.

وی افزود: در تمام آیات و احادیث به کمک کردن و انجام کارهای خیرخواهانه تاکید شده بنابراین همه ما باید به کودکان بدسرپرست و محروم که قشر مظلوم و آسیب پذیر هستند خدمت کنیم.

مرتضوی تاکید کرد: اما کمک های ما باید با برنامه ریزی، ساماندهی و مستمر صورت بگیرد زیرا کمکی موثر و مطلوب است که دارای استمرار باشد.

اثرگذاری هنر در کاهش آسیب ها غیر قابل انکار است

معاون دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه امروز دشمنان نظام اسلامی ایران از ابزار فرهنگ و هنر بر علیه این کشور استفاده می کنند گفت: دشمنان این مرز و بوم از سلاح برنده هنر به خوبی بهره می گیرند اما متاسفانه ما هنوز نتوانسته ایم به شکل مطلوب از این سلاح بهره بگیریم.

مرتضوی تاکید کرد: سال 68 بود که مقام معظم رهبری بحث شبیخون فرهنگی را مطرح کردند و ما امروز از این شبیخون گذر کرده و دچار تهاجمات و جنگ نرم دشمنان هستیم.

وی افزود: دلایل مختلفی سبب این شبیخون فرهنگی بود که عدم پرداختن مسئولین به بحث فرهنگی، سلیقه ای برخورد کردن با موضوع و عدم همیاری در حوزه های فرهنگی از جمله دلایل این شبیخون است.

مرتضوی تاکید کرد: بحث فرهنگ و هنر باید مورد توجه قرار بگیرد زیرا اثر گذاری آن در مقابله و کاهش آسیب های اجتماعی غیر قابل انکار است.