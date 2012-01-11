مسکن مهر فارس تا سال 91 به اتمام می رسد

محمد رضا دیهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت مسکن مهر استان فارس، گفت: تاکنون 30 هزار واحد مسکن مهر در استان فارس آماده و تحویل شهروندان شده است.

وی تاکید کرد: فعالیت گسترده ای در ساخت وساز مسکن مهر استان در حال انجام است که در صورت تامین به موقع زیر ساختها اکثر واحد ها در اوایل سال 91 تحویل داده خواهد شد.

مدیرکل مسکن و شهرسازی فارس با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری 10 هزار واحد مسکن مهر به مردم استان تحویل داده می شود، افزود: با هماهنگی و برنامه ریزی صورت گرفته بخشی از مسکن مهر استان در ایام دهه فجر و یا تا پایان سال جاری به صاحبان آنان تحویل می شود.

دیهیمی با بیان اینکه هیچگونه مشکلی برای افزایش مسکن مهر استان وجود ندارد، گفت: چنانچه مردم همچنان برای استفاده از مسکن مهر ثبت نام کنند ما نیز آمادگی ارائه مسکن را داریم.

وی تاکید کرد: برای تحویل به موقع مسکن مهر به مردم تنها باید زیرساختهای آن به موقع ارایه داده شود.