1200 دقیقه ویژه برنامه اربعین حسینی از شبکه تبرستان تولید و پخش می شود

بهرام حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، تهیه و پخش برنامه های ویژه صفر در این ایام را تنویر افکارعمومی در راستای شناخت سیرت و زندگی پیامبرگرامی اسلام (ص)، امام حسن مجتبی(ع) ، حضرت امام حسین (ع) و یاران باوفایش دانست.

وی گفت: برنامه سازان صدا و سیمای مازندران برای ایام ماتم و سوگواری اربعین سالار شهیدان و رحلت پیامبراکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، هزار و 200 دقیقه با بیش از 16 عنوان برنامه تولید و پخش خواهند کرد.

وی با بیان اینکه در بخش صدا با پخش 640 دقیقه برنامه با عناوینی نظیر یاد ایام، صبح مازندران، پیام ماندگار، صبح مازندران، حال و هوای معنوی به مخاطبان هم استانی خواهد بخشید، افزود: در حوزه سیما بیش از 410 دقیقه ویژه برنامه با عناوین برشانه های بهشت، صبح مازندران، الفبای زندگی، ویژه مراسم عزاداری اربعین، صبح مازندران زندگی جاریست، و ویژه برنامه 28 صفر در این ایام روحانی و معنوی تقدیم مازنی های ولایی خواهد شد.

حمیدی، انعکاس اخبار و گزارشات مربوط به محافل و مراسم مربوط به برگزاری ایام سوگواری، انعکاس خبرهایی پیرامون آداب و رسوم مناطق مختلف استان با محوریت قیام امام حسین(ع) و رحلت پیامبر اسلام (ص) و امام حسن مجتبی(ع) و پوشش مطلوب آیین این ایام از اقصی نقاط شهرهای استان به مدت 150 دقیقه و ارسال آن به واحد مرکزی خبر در تهران از برنامه های پیش بینی شده اطلاعات و اخبار شبکه تبرستان در این ایام یاد کرد.

به گفته وی، همزمان با ایام شهادت اباعبدالله الحسین(ع) ویژه برنامه هایی با عناوین اتابیه اتانیه، الفبای ایثار، پیام مازندران، چراع هدایت، خطبه های نماز جمعه، در انتظار خورشید، راه زندگی، زیر یک سقف با رویکرد قیام امام حسین(ع) در صدای شبکه تبرستان پخش شد.

حمیدی، ویژه برنامه شاپرک، قاصدک، شباهنگام، شکوه عشق، صبح مازندران، طراوت، فصل پرواز، گلبرگ معرفت، نسل نو، یاد ایام را از دیگر برنامه های ویژه شهادت سرور و سالارشهیدان از ابتدای محرم تاکنون در صدای تبرستان بیان کرد.

مدیرکل شبکه تبرستان، برنامه هایی که از سیمای این شبکه پخش شده را دو هزار و 803 دقیقه بیان کرد و افزود: اتل متل، الفبای زندگی، بر شانه های بهشت، بصیرت عاشورایی، راز سلامت، زندگی جاریست، ستاره های جمعه، عطر آدینه، سخنرانی و صبح مازندران از برنامه هایی بودند که از ابتدای محرم تا آستانه اربعین حسینی در سیمای این شبکه تولید و پخش شد.

حمیدی بیان داشت:500 دقیقه گزارش های فاخر در زمینه بیداری اسلامی با محوریت قیام حسینی، نقش و جایگاه شور و معرفت امام حسین (ع) در فرهنگ های مختلف، اقبال جوانان از فرهنگ عاشورا و الگوهای کاروان حسینی و گفتگوی ویژه خبری از واحد اطلاعات و اخبار شبکه استانی تهیه، تولید و پخش شد.

وی گفت: تعدادی از این گزارشها در شبکه های مختلف سراسری پخش شد و ادامه داد: همزمان با سوگواری رحلت جانگداز پیامبر اعظم (ص) و سبط اکبر وی امام حسن مجتبی(ع) و اربعین حسینی گزارش های خبری ویژه در معاونت اطلاعات و اخبار این شبکه تولید و پخش خواهد شد.

مدیرکل شبکه تبرستان، مدت زمان برنامه های پخش شده ویژه شهادت سومین امام شیعیان و یاران باوفایش را در صدا، سیما و خبر این شبکه را بیش از هشت هزار و 500 دقیقه دانست.