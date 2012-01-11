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۲۱ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۵۴

در 24 ساعت آینده/

هوای چهارمحال و بختیاری برفی می شود/ کاهش 9 درجه ای دما از شنبه

هوای چهارمحال و بختیاری برفی می شود/ کاهش 9 درجه ای دما از شنبه

شهرکرد - خبرگزاری مهر: هوای استان چهار محال و بختیاری در 24ساعت آینده، نیمه ابری تا ابری و برخی نقاط بارش متناوب برف وباران پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام هواشناسی چهار محال و بختیاری، آب و هوای این استان در 24ساعت آینده، نیمه ابری تا ابری و برخی نقاط بارش متناوب برف وباران همراه با رعدوبرق و وزش باد پیش بینی شده است.

آب و هوای این استان در48 ساعت آینده، نیمه ابری تا ابری گاهی بارش متناوب برف وباران همراه با رعدوبرق و وزش باد پیش بینی شده است.

بررسی نقشه های پیش یابی عددی بیانگرقرار گرفتن هوای منطقه در دامنه فعالیت یک سامانه بارشی است که تا پایان هفته جاری بارش متناوب برف و باران گاهی رعدو برق و وزش باد پیش بینی می شود.

همچنین از روز شنبه با ریزش هوای سرد شمالی کاهش محسوس دما بین شش تا 9 درجه سانیتگراد پیش بینی می شود.

تصاویر دریافتی از ماهوارهای هواشناسی پوشش ابر را بر فراز منطقه نشان می دهند.

کد مطلب 1507428

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