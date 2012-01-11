توجه مردم به مساجد و مدارس بیش از موسسات خیریه است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جواد اکبیا ظهر چهارشنبه در نشست خبری جشنواره عکس گلستانه تاکید کرد: با توجه به اینکه در قانون اساسی نسبت به حقوق کودکان بد سرپرست و بی سرپرست تاکید شده اما متاسفانه دستگاه های مختلف نسبت به این امر احساس وظیفه نمی کنند و این کودکان مظلوم واقع می شوند.

وی از برگزاری دو سالانه فیلم کوتاه و انیمیشن با موضوع کودکان بد سرپرست، بی سرپرست و مراکز نگهداری در سال 91 خبر داد و افزود: این فیلمها با حمایت خیرین ساخته می شود و در حال حاضر نیز ما در حال دریافت مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی هستیم.

وی در خصوص آسیب های اجتماعی بیان کرد: علی رغم تلاش دولت هنوز آسیب های اجتماعی مانند بزهکاری و ناامنی در جامعه وجود دارد که رسالت فرهنگی و دینی مقابله با این آسیبها است زیرا این ناهنجاریها به کودکان بی سرپرست و بد سرپرست که مظلوم ترین قشر هستند بیشترین آسیب را وارد میکند.

اکبیا تاکید کرد: کار فرهنگی و یا مقابله با ناهنجاری اجتماعی را باید از دریچه هنر به تصویر کشید چرا که این اقدام ماندگاری بیشتری را به دنبال دارد.

وی افزود: برگزاری جشنواره عکس گلستانه نیز به دلیل اینکه با ابزار هنر انجام می شود قطعا در پیشگیری از آسیب ها موثر خواهد بود.

گفتنی است، سال گذشته به جشنواره عکس گلستانه هزار و 100 عکس از عکاسان مشهدی به این جشنواره فرستاده شد که در مجموع 154 نفر شرکت کننده از 141 شهر ایران به این جشنواره آثار خود را ارسال کردند.