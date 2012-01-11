توجیه عقب ماندن پروژه ها در زنجان از برنامه زمانبندی پیش بینی شده قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد ظهر چهارشنبه در جلسه رسیدگی به آخرین وضعیت پل غیرهمسطح امام حسین (ع) با بیان اینکه تقاطع غیرهمسطح سید الشهدا(ع) زنجان مهمترین پروژه در دست اجرا دراستان زنجان است، ادامه داد: این پروژه به دلیل موقعیت، ابعاد کار، زیبایی و بار مالی آن بزرگترین و مهمترین پروژه عمران شهری در دست اجرا استان محسوب می شود. وی بااشاره به اینکه مونوریل و تونل سبزه میدان نیز از طرحهای عمرانی بسیار مهم این استان هستند، افزود: عملیات اجرایی این پروژه ها هنوز آغاز نشده است.

رئوفی نژاد،دهیچ‌گونه توجیهی در رابطه با تاخیر در اجرای پروژه پل غیرهمسطح امام حسین(ع) پذیرفتنی نیست و توضیحات ارائه شده نیز درحد توجیح است.



استاندار زنجان افزود: بیش از 5 ماه نسبت به برنامه پیش‌بینی شده این پروژه عقب هستیم، که این موضوع قابل قبول نیست.



رئوفی نژاد تصریح کرد: پل غیرهمسطح امام حسین (ع) جزو پروژه‌های مهم زنجان محسوب می‌شود که زمان بهره‌برداری آن برای ما بسیار مهم است.



رئوفی نژاد با اشاره به اینکه زمان بهره‌برداری این پل، 26 ماه است، افزود: زمان دقیق افتتاح پل مشخص شده و انتظار داریم شهریور سال 92 شاهد بهره‌برداری این طرح باشیم.



وی به ضرورت نصب تابلو روزشمار در محل احداث پل غیرهمسطح امام حسین(ع) اشاره کرد و یادآور شد: مغازه‌ دارانی که واحدهای صنفی آنها در جوار پل قرار دارد، این روزها با مشکل مواجه شده‌اند که دیرکرد در افتتاح پل، آنها را دچار دردسر خواهد کرد، که این موضوع برای مسئولان استان پذیرفتنی نیست.



رئوفی‌نژاد با بیان اینکه پیمانکار طرح نباید نگران مسائل مالی باشد، افزود: با توجه به اهمیت موضوع اعتبارات لازم برای احداث پل در نظر گرفته شده است، اما اگر زمانی احساس مشکل شود، سایر پروژه‌ها تعطیل و پول به پروژه تزریق خواهد شد.



استاندار زنجان ادامه داد: از این پس به صورت ماهانه باید وضعیت روندکار در پروژه امام حسین(ع) گزارش شود. روند اخیر نیز قابل قبول نبوده و باید دلایل این امر عنوان شود.



استاندار زنجان گفت: مقید بودن به زمانبندی اجرای پروژه های عمرانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.