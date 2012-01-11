تحویل فرآورده های نفتی به جایگاههای سی ان جی بدهکار متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عیدی در کمیته وصول مطالبات چهارمحال و بختیاری گفت: جایگاههای سی ان جی بدهکار به شرکت گاز باید در سریع ترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف بدهکاری خود اقدام کنند.

وی افزود: شرکت پخش فرآورده های نفتی چهارمحال و بختیاری موظف به قطع ارائه سایر فرآورده های نفتی به جایگاه های چند منظوره بدهکار به شرکت گاز است.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: وصول نشدن مطالبات، توسعه چهارمحال و بختیاری و اجرای قانون هدفمندی یارانه های را به تأخیر می اندازد.

وی گفت: تفاهمنامه ای مبنی بر چگونگی وصول مطالبات گاز بین ادارات کل صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی و شرکت گاز چهارمحال و بختیاری منعقد شده است.

