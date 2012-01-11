نشانگرهایی زیستی 10سال زودتر آلزایمر را پیش بینی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه لوند و دانشگاه اسکان در سوئد با پیگری تحقیقی که در گذشته بر روی 137 بیمار با سطح زوال شناختی (MCI) انجام داده بودند به نتایج جدیدی دست یافتند.

در مدت این پیگیری که 9.2 سال به طول انجامید 72 بیمار (53.7 درصد) بیماری آلزایمر را توسعه دادند و 21 بیمار (15.7 درصد) به سمت اشکالی از زوال عقل پیش رفتند.

تحقیقاتی که بر روی این بیماران انجام شد، نشان داد سطوح مایع مغزی- نخاعی Aβ42 در این بیماران کاهش یافت و سطوح سایر نشانگرهای زیستی به ویژه T-tau و P-tau در بیمارانی که در طول پیگیری تحقیقات به آلزایمر مبتلا شدند، بسیار بیشتر از سطح این فاکتورها در بیمارانی شد که آلزایمر را توسعه ندادند.

همچنین نتایج این تحقیق حاکی از آن است که سطوح پایه ای نشانگر زیستی CSF Aβ42 به طور برابر در بیماران مبتلا به MCI که در مدت 5 سال از شروع تحقیق اولیه به آلزایمر مبتلا شدند به طور برابر نسبت به کسانی که بین 5 تا 10 سال از این بیماری متاثر شدند کاهش یافت.

براساس گزارش "یو. اس. ای تودی"، به گفته این محققان، تقریباً 90 درصد از بیماران دارای MCI و نشانگرهای زیستی مایع مغزی- نخاعی (CSF) در مدت 9.2 سال بیماری آلزایمر را توسعه دادند.

در نتیجه این نشانگرها قادرند خطر توسعه این بیماری را حداقل بین 5 تا 10 سال زودتر پیش بینی کنند. به این ترتیب، می توان با کمک درمانهای فعلی گسترش این بیماری را به طور پیش رس تا حد قابل توجهی به تاخیر انداخت.