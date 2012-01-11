به گزارش خبرگزاری مهر، محمدابراهیم فقیهزاده، در نشست مشترک جهاد دانشگاهی واحد استان قم با مدیران مدرسه اسلامی هنر، گفت: 31 سال از تأسیس جهاد دانشگاهی به عنوان نهادی انقلابی که از دل انقلاب فرهنگی در سال 1359 متولد شد، میگذرد و این نهاد در تلاش برای ایجاد پیوند عمیق و مستحکم بین نظام دانشگاهی و جامعه است.
وی بیان کرد: جهاد دانشگاهی به لحاظ سبقه دانشگاهی و مدرسه اسلامی هنر به لحاظ تبیین مبانی تفکر دینی در هنر، در تعامل با یکدیگر میتوانند بستر مناسبی را برای رشد و توسعه هنر و هنرمند اسلامی فراهم کنند.
فقیهزاده با تاکید براینکه هنر یک عنصر متعالی و معنوی است، گفت: با توجه به وجود شبهات مختلف در زمینه هنر اسلامی، لزوم مشخص کردن چارچوب و تعریف دقیق هنر متعّهد اسلامی بسیار ضروری است.
وی با اشاره به تأکید مقام معظّم رهبری درباره برپایی کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاهها گفت: بهترین فضا برای مباحث علمی و روشنگریهای اجتماعی، برپایی کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاههای مختلف است.
رئیس جهاد دانشگاهی واحد قم بیان کرد: آزاداندیشی هنر اسلامی در محیطی کاملا علمی و فارغ ازجریانهای مختلف سیاسی است.
در این نشست مشترک، معاون آموزشی جهاد دانشگاهی قم، بیان کرد: مدرسه هنر، میتواند بستری مناسب برای تدوین معیارهای صحیح ارزیابی شاخههای مختلف هنری در سراسر کشور باشد.
سیده شبنم فاطمی تأکید کرد: بر مبنای این ارزیابی، باید نیازسنجی صحیحی در این زمینه صورت گیرد تا ساز و کارهای مناسبی نیز فراهم شود.
فاطمی گفت: با توجه به نگاه معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی نسبت به قم به عنوان "شهر مطلوب"، این مساله مطرح میشود که مدرسه اسلامی هنر در زمینه بازتاب مسائل هنری جامعه پتانسیل خود را چگونه ارزیابی میکند.
وی با اشاره به نگارخانه شمسه جهاد دانشگاهی گفت: با توجه به نگاه مدرسه اسلامی هنر، این نگارخانه میتواند محل تضارب آرای دانشجویان و حوزویان باشد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس جهاد دانشگاهی قم گفت: برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی هنر اسلامی فارغ از جهتگیری جریانهای سیاسی ضروری است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدابراهیم فقیهزاده، در نشست مشترک جهاد دانشگاهی واحد استان قم با مدیران مدرسه اسلامی هنر، گفت: 31 سال از تأسیس جهاد دانشگاهی به عنوان نهادی انقلابی که از دل انقلاب فرهنگی در سال 1359 متولد شد، میگذرد و این نهاد در تلاش برای ایجاد پیوند عمیق و مستحکم بین نظام دانشگاهی و جامعه است.
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